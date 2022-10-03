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北漂37K「繳不出租房押金」　碩畢妹想回南部！過來人勸1點

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名北漂妹今年剛碩士畢業，月薪3萬7的她，不僅成了月光族，就連租屋押金都拿不出來，急得向家人求救，而面對經濟上的窘迫，也讓她萌生了回南部的念頭。

女網友在Dcard提到，她今年8月中從商科碩士畢業，休息一陣子才開始丟履歷，「後來有找到工作，但在台北，一個月37K，還沒扣勞健保，因為很急著要工作，就答應了。」

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沒想到，當她開始找租屋時發現，她連付押金的錢都拿不出來，還得跟家人借錢，「這個月依然是月光族，甚至有點緊，我最近在想，要不要在職找南部的工作了。」

▲▼房子、套房、買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，原po也苦惱求問，「我最好撐到三個月，還是現在可以開始找了，但是如果要面試，我又不知道要怎麼開口請假。」

對此，網友們紛紛回應，「應該是房租租太貴吧？不然怎麼沒辦法存到錢？我已經北漂5年，薪水比妳低都還有辦法存到錢」、「現主時想存錢越來越難」、「身邊碩畢的沒有一個低於70K」、「離開台北」、「碩士至少要60K以上」、「今年很有感！萬物皆漲，必須過得很簡約才有可能存錢，最近也想回家鄉的我」

不少熱心網友則建議，「留在北部吧！南部低薪城市...認真的」、「考慮看桃園吧！房租和生活費都便宜不少，50K目前過得很舒服」、「趁年輕先累積經驗，找有發展性的，錢慢慢存沒關係，之後薪水才會越來越高，不然以後跳槽，發現經歷不夠你會後悔。我出社會5年，前面在台中、台北工作過，生活獨立有時孤單，現在住家裡，工作在附近，存的錢都差不多，很舒服就是了」。

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

還有在台北念書的中部人直言，「畢業後完全沒意願在台北工作，月薪沒5萬up，租屋在台北幾乎存不到錢，有些工作的薪資南北差距不大（一樣低薪），乾脆回中南部工作累積經驗，等薪資夠在台北生活，才考慮在台北發展」。

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