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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT遊說彩券系統標案？　外交部斥媒體：與境外勢力合流醜化台美關係

▲士林「飛來發彩券行」門口人潮絡繹不絕，為了搶拚17.5億頭獎。（圖／業者黃偉祺提供）

▲彩券行示意圖。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，中國信託商銀取得第五屆公益彩券發行機構資格後，上周公告電腦技術廠商招標，由於牽涉為期10年、高達上兆元的商機，全球前3大廠商都表達競標意願，傳出美國在台協會（AIT）官員為此拜會主管彩券的財政部國庫署，「介紹」其中一家有美商背景的IGT。外交部3日批評，特定媒體與境外敵對勢力合流，針對我國與國際夥伴間的關係捕風捉影，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係。

外交部今天表示，特定媒體本日以頭版頭條方式，惡意醜化美國相關做法，並指稱台美友好關係是靠利益及價格維繫等；對特定媒體捕風捉影、無中生有，且經惡意醜化我國政府及台美關係的偏頗報導與不實評論，外交部表達高度遺憾並予譴責。

外交部表示，有關本案的始末，國庫署及美國在台協會均已明確回應，說明相關做法為正規的商業往來，各國政府倡導其本國廠商，促進兩國投資及貿易往來實屬自然，且機構間轉交參考資料沒有涉及施壓問題，更不會干涉或決定技術廠商的遴選作業。

外交部強調，近年來在外交人員及全民的共同努力下，已經讓世界各國看到台灣在國際社會的貢獻與價值，進而願意與台灣深化關係。在中國極權政體對外擴張侵逼時，理念相近國家願意挺身而出，堅定捍衛台海維持現狀、支持台海和平穩定。然而很遺憾，特定媒體卻與境外敵對勢力合流，一再針對我國與國際夥伴間的關係捕風捉影，惡意杜撰偏頗報導，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係。

對於媒體報導內容，AIT發言人稍早回應，包括來自美國的世界各地官員，經常以各種方式倡導其本國商業公司的利益，且定期的商業接觸促進全球經濟的貿易和投資聯繫，並有助於強化世界各地的供應鏈。

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