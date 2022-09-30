導遊禁與國外客同桌共宿　入境客確診要關7天「恐影響來台意願」

▲國門將開，桃園機場將迎接大量旅客出入境。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

10月13日0+7上路，新版出入境指引待指揮中心公佈，據規劃，出國取消團進團出、人數上限，配合該國防疫政策，若無要求戴口罩可免戴；入境旅客首日需快篩，未強制在機場要先篩，但須快篩陰才可搭大眾交通工具，未快篩前僅能搭旅行社專車和遊覽車。而若確診要隔離7天，導遊坦言，這恐怕影響國外旅客意願。

觀光局表示，針對入境旅客將發4劑快篩，配合0+7自主防疫管理，旅客入境第一天要快篩，但未規定一到機場就要快篩，只要抵台第一天內快篩即可，但考量沒有快篩但有狀況就搭大眾交通運輸工具，因此指引規定若尚未快篩，只能搭專車和旅行社巴士，若快篩陰性，入境後就可搭大眾交通工具；此外另有3劑快篩，規定2天內要快篩一次，陰性才可出遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國導遊協會理事長許冠濱則表示，入境團都是團進團出，大多會搭巴士和遊覽車，入境第一天不管是在車上或是回飯店，入境旅客都要先自行快篩，快篩陰性後才能展開行程。

許冠濱指出，根據入境指引規定，國內的導遊和司機，不能跟國外進來的領隊、旅客共桌共餐和共宿。

▲國門將開，不少民眾已打算出國。（圖／記者李毓康攝）

國門將開，將迎來入境旅客來台旅遊，許冠濱坦言，目前國外很多國家旅客確診後，可以在飯店休息，也可以外出走走，但台灣相對嚴格，國外入境旅客來台確診後，要隔離7天，得到集中檢疫所或防疫旅館，該規定會不會阻饒國外旅客到台灣旅遊的意願，這才是問題。此外，每週放寬15萬人入境不僅外國人也包含本國人，很多航空公司客運改貨運，是否增班班次夠多，也會影響國外旅客旅遊意願。

不過許冠濱也指出，觀光局已準備好外文說帖提供給國外旅行社和國外旅客，說明台灣檢疫政策，來台確診後要第8天才能回去，如果指引說清楚，將可減少國內導遊執行上困擾。