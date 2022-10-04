晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

▲拜登將推出新措施，阻止中企獲得高性能計算技術，以打壓中國數位運算技術的發展。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士透露，美國預計將於本週公布新措施，限制中國企業獲得高性能計算技術，以切斷中國獲得先進半導體技術的渠道，並阻止北京製造新一代武器、實現大規模監控系統自動化的雄心。白宮及美國商務部拒絕回應媒體的置評要求。

路透社引述知情人士說法指出，拜登政府將效仿前總統川普打擊華為的做法，禁止世界各地的企業向中國企業、政府研究實驗室以及其他實體出售美國技術、機器或軟件製造的產品，而新限制最快將在本週出爐。此外，華府也計劃限制將美國製微晶片出售給中國最強大的超級計算和數據中心項目。

最先取得相關消息的《紐約時報》認為，新限制將是美國為切斷中國獲得先進半導體技術而採取的最重要措施；限制對華出售美國微晶片將抑制主要學術機構和阿里巴巴、騰訊等互聯網公司獲得建設數據中心和超級電腦所需零件的能力，而且隨著時間推移，此限制恐將嚴重阻礙中國數位運算技術的發展。

知情人士也表示，美國還在準備一項行政命令，允許政府審查美國公司在海外進行的投資是否存在國安風險，並考慮對中國存儲晶片製造商「長江儲存科技有限責任公司」（YMTC）實施相關措施。 截至目前為止，白宮拒絕就計劃中的限制發表評論，而商務部工業與安全局發言人則表示，他們目前無法證實任何事。