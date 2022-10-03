俄動員出大包！數千人不符徵召資格送回家　軍委遭撤職

▲俄羅斯伏爾加格勒地區（Volgograd）一名軍人9月28日在集合點向預備役士兵發表談話。（示意圖／路透，下同）



記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁宣布局部動員徵召30萬大軍的計畫出現最新挫敗。路透報導，有數千名不符合徵召資格者被送回家，而遠東地區的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）軍事委員已被撤職。

哈巴羅夫斯克地區首長狄格帖諾夫（Mikhail Degtyarev）3日在社群平台Telegram上透露，「過去10天內，我們數千名同胞接到徵召，來到軍事登記與徵兵辦公室，其中大約有一半的人被送回家，因為他們不符合動員入伍的資格」。當地的地區軍事委員尤利賴科（Yuri Laiko）遭撤職，狄格帖諾夫表示，這並不會影響總統普丁制定的動員計畫。

普丁9月21日下達局部動員令，徵召30萬名預備役，是自二戰以來首度動員，但政府執行動員時出現錯誤徵召情況，包括對明顯不符合條件者發送徵召文件，引爆不滿聲浪。對此，普丁罕見公開認錯指出，被錯誤徵召者有權延緩徵召。

另方面，基輔獨立報援引烏克蘭南方作戰指揮部（Southern Operational Command）消息指出，俄軍持續在烏克蘭佔領區執行強制動員，俄國人員正挨家挨戶搜查，編制男性徵召名單。此外，通過檢查站的程序也變得越來越複雜，俄軍要求提供大量文件，對車輛進行長時間檢查，拿走物品、金錢與其他貴重物品，且經常拒絕讓車輛通過。

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