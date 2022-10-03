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俄恐打破「77年無核武」！強吞烏4州　歐盟官員：普丁被逼急了

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲專家憂，普丁一旦被逼急，可能會動員核武。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁強硬宣布併吞烏克蘭4州，也讓這場開打7個月的俄烏之戰陷入前所未有的危機，西方國家的官員與專家都擔憂，這場戰爭恐將打破77年來全球從未使用核武的和平。普丁日前曾威脅，如果在烏克蘭持續受挫，不排除將動用核武「保衛家園」，甚至宣布動員30萬預備役，引發恐慌。

根據《華盛頓郵報》報導，普丁9月30日宣布，烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）等4個地區將併入俄國領土。而俄羅斯的吞併也讓普丁離動用核武「更進一步」。

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9月30日宣布，烏克蘭東部4個地區將併入俄國領土，並發表30分鐘演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁和盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松領導人歡呼合影。（圖／達志影像／美聯社）

他在同一天的演說中指出，真正對全世界構成核威脅的是美國，而非俄國。他說，「美國是世界上唯一使用過原子武器的國家，他們摧毀了廣島和長崎，順便說一下，這可是開創了先例。」然而該項言論也被認為是在呼應先前他說「美國入侵伊拉克」是為「俄羅斯入侵烏克蘭」創造一個先例。

倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）高級研究員佛朗次（Franz-Stefan Gady）表示，「這是一個概率很低的事件（指普丁動用核武），但它同時也是1980年代以來最嚴重的核武邊緣政策案例。這是一個非常危險的局面，西方國家應該要認真對待。」

一名不願具名的歐盟官員直言，「沒有人知道普丁會怎麼做，但他已經完全被逼到牆角，他瘋了。對他而言已經沒有退路，只剩下徹底的勝利或徹底的失敗。我們正在為後者努力，我們需要烏克蘭獲勝，因此才會全面支援並幫助烏克蘭，以防出現最壞的情況。」

該名官員也表示，西方國家會繼續向烏克蘭提供軍事支援，同時在政治與經濟上制裁俄羅斯，迫使其停火並撤軍。而這個壓力也在逐漸發揮作用，例如在戰爭初期站在俄羅斯那一方的印度與中國，也開始因為普丁的核武言論與國際局勢而感到不安。

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