恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面　嗆西方應向普丁讓步

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁揚言動用一切手段保衛國土，引發核戰隱憂。親克里姆林宮的俄羅斯媒體近期播放一段核彈爆發炸出蕈狀雲的末日影像，可見建築物、樹木被衝擊波毀滅，防毒面具也出現在畫面中，令人毛骨悚然。

綜合每日郵報等報導，這些畫面是俄羅斯獨立電視台（NTV）播出的節目片段，標題為「預期核衝突－大規模殺傷性武器如何成為地緣政治遊戲的一環」，介紹核戰爆發後可能會發生的事。節目抨擊，西方社會過度談論核戰，西方應該要在烏克蘭問題向普丁讓步，降低核戰爆發的威脅。

▲俄羅斯總統普丁下令局部動員，揚言動用一切手段保衛國土，引發核戰隱憂。（圖／路透）

莫斯科高等經濟學院軍事政治分析師瓦希里卡申（Vasily Kashin）指出，如今所處的情況是，西方國家在資源與常規武器方面擁有優勢，而俄羅斯的力量則是建立在其核武庫之上。

此前，車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在俄軍棄守烏東重鎮利曼（Lyman）後聲稱，俄方應該採取更激烈手段，在邊境宣布戒嚴，並使用低當量核武。另有消息指出，俄羅斯從西伯利亞第三大城市克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk），也就是距離戰爭前線約3000英里之處，朝西部運送新的戰爭裝備，強化常規部隊。

►普丁威脅使用核武 前CIA局長：美將摧毀俄軍在烏克蘭所有部隊

►俄軍爛得無法應付核戰！ 美智庫：普丁「動用核武」只是說說

►普丁揚言動用核武 美媒：拜登考慮「斬首」除掉他