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烏軍不僅收復利曼！同時奪回赫爾松州2聚落　北約：有能力趕走俄軍

▲▼烏克蘭從俄羅斯奪回了物流樞紐利曼，烏軍擺姿勢興奮拍照。（圖／路透）

▲烏克蘭從俄羅斯奪回了物流樞紐利曼，烏軍擺姿勢興奮拍照。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭於當地時間2日聲稱，在俄軍慘遭包圍撤離後，烏軍已全面控制5月遭俄軍占領的烏東頓涅茨克州物流重鎮利曼（Lyman），為這幾周以來烏軍在戰場上取得的重大勝利，為烏軍東提供潛在的中繼站。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍的成功不僅止於利曼，其實還奪回了赫爾松州2個聚落點。北約認為，烏軍有能力趕走俄軍。

根據《路透社》，澤倫斯基2日在談話中首先感謝烏軍各支部隊，特別是來自他家鄉的部隊「克李維里赫第129旅」，因為該支部隊為烏克蘭重新奪回了位於赫爾松州的2個聚落點，阿爾漢格利西克（Arkhanhelske）、米羅柳比夫卡（Myroliubivka）。

另外，烏軍還奪回了利曼以東約15公里的村莊托爾斯克（Torske）；不過《路透社》報導尚無法證實烏克蘭官方說法的真實性。

烏軍奪回了物流樞紐利曼，象徵了俄軍幾周以來面臨烏軍閃電奇襲戰的最大損失。對此，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出，占領利曼這個城鎮對於烏軍而言其實意義非凡，因為這代表烏克蘭有能力趕走俄軍，同時表明烏克蘭部署西方援助的先進武器，確實對於俄烏戰爭產生了重大影響。

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