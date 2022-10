俄軍爛得無法應付核戰！　美智庫：普丁「動用核武」只是說說

▲普丁揚言動用核武,不過美國智庫卻認為,相關言論只是為了製造恐慌。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯總統近日揚言動用核武保衛家園,並下動員令,徵兵30萬,不但引起一波出走潮,也引發全球擔憂。不過美國一間專門研究戰爭的智庫表示,現在的俄羅斯軍隊只剩一堆疲憊的士兵與被倉促動員、未經訓練的預備役,依照目前的混亂狀態,根本無法使用核武器或是應付核戰。

根據《商業內幕》報導,除了普丁揚言動用核武外,在俄軍撤出曾經佔領的烏克蘭東部城市利曼後,車臣領導人卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)要求俄羅應該使用低當量的核武,以更嚴厲的措施,加強邊境戒嚴。

▲▼俄羅斯軍隊只剩下一堆被臨時徵召的預備役與因長期打仗而疲憊不堪的士兵。(圖/達志影像/newscom、美聯社)

儘管如此,總部位於華盛頓的的智庫「戰爭研究所」(Institute for The Study of War)仍表示,俄羅斯會真正動用核武的可能性不高。原因正是目前的俄軍狀態宛如「一盤散沙」,根本無法在核戰場上作戰。雖然俄羅斯擁有核武設備與訓練有素的部隊,但是在經歷俄烏一戰後,卻有了極大的改變。

如今的俄羅斯軍隊只剩下一批疲憊的士兵、被倉促動員的預備役以及傭兵,混亂的組合中根本無法在核戰場上發揮作用。

該智庫還指出,一旦俄羅斯在前線使用核武,那將使得該地區無法通行,從而阻止俄羅斯推進烏克蘭。而對於近日普丁與卡迪羅夫等鷹派人士頻繁提到核武一事,戰爭研究所表示,其實俄羅斯國家電台與極鷹派的軍事網紅公開討論俄國核武能力的情形很常見。

多名專家與分析人士直言,俄羅斯不太可能動用核武,而這些威脅可能只是為了造成混亂和不確定性。

