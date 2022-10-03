普丁威脅使用核武　前CIA局長：美將摧毀俄軍在烏克蘭所有部隊

▲美退役四星上將、前中央情報局局長裴卓斯（Gen. David Petraeus）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美退役四星上將、前中央情報局（CIA ）局長裴卓斯（Gen. David Petraeus）表示，如果俄羅斯對烏克蘭使用核武，美國與其盟友就會摧毀俄軍在烏克蘭的所有軍隊和裝備，同時擊沉其在黑海的艦隊。

根據《衛報》報導，裴卓斯2日接受訪問時表示，儘管他尚未和國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）談論過這個問題，但若是俄羅斯對烏克蘭發動核武，美方將會做出反應，「只是給你們一個假設，我們將領導北約的行動，消滅在烏克蘭、克里米亞和黑海上所看到，能夠識別出來的所有俄軍常規部隊和船隻。」

當被問及，俄羅斯使用核武是否會讓美國和北約捲入戰爭時，裴卓斯則回應，這種情況並不會觸發北約第5條規定，「因為烏克蘭不是北約成員國，儘管如此，美國和北約的回應還是有必要的。」北約第5條款明訂，對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。

裴卓斯也坦承，核武產生的輻射可能會影響到北約國家，這也可以解釋成對北約成員國的攻擊，「這太可怕了，必須做出回應，不能置之不理。」

裴卓斯強調，隨著烏軍不斷在前線告捷，俄羅斯總統普丁面臨的壓力越來越大，「烏克蘭總統澤倫斯基已經說過，在某種程度上必須開始談判，這將是最終結局，否則對普丁和俄羅斯來說，情況還會變得更糟。」

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