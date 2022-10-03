　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

▲▼立法院內政委員會邀徐國勇、黃明昭專題報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性，曾發聲明為侯澄清的警大，也遭警大校長陳檡文否認。內政部長徐國勇3日在立法院答詢時說，學倫的問題就讓學校依規範處理，他自己不介入學倫事件，強調目前為止「沒有看到什麼動作」，並一度脫口「就是因為選舉在欉遮（指弄這個）嘛！」

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署、外交部、法務部、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷會中關注，侯友宜的學位報考資格受到質疑，內政部或警大有沒有需要幫他捍衛？徐國勇脫口，「這個很明顯涉及選舉嘛！」洪眉頭一皺追問，為什麼涉及選舉？徐說，「就是因為選舉在欉遮（指弄這個）嘛！」洪說，
部長也承認了，對手陣營就是拿這個花招來攻擊？徐連忙說，「因為現在在選舉，所以你才會來質詢嘛！我們（指自己跟洪孟楷）都是選舉出來的，不用在這裡說不是啦！」洪則批評，過去20幾年這件事從來沒有被提過，因為選舉對手陣營才挑出來，警大再故意說不介入政治紛爭，讓這件事情一直燒。

此外，台灣民眾黨立委賴香伶會中詢問，警大校長對於市長參選人的博士論文真確性表達態度，是否適當？徐國勇說，因為警大是學術機關，這件事情他從頭到尾沒介入，警大的行政部分當然是內政部的單位，就好像台大、政大是教育部下面的單位，「但是這一部分教育部也不會去管，我們（內政部）也是一樣的道理」，就讓警大依職權及運作方式處理。

賴香伶追問，此案有沒有淪為跟政治打手有關？徐國勇重申，「我不介入這個，讓他們去處理這個」；賴再問，若底下人有這種動作，徐是否會強力譴責？徐說，「我到現在為止沒有看到什麼動作啊？」這是學校學倫的問題，讓學校去處理。

賴香伶批評，論文門這件事情，打消國人對於學術倫理的價值，徐國勇是否要公開呼籲，警大校長不應該踰矩？徐國勇重申，學倫的事件就依據學校的規範去處理；賴問，要不要呼籲警大校長出來澄清？徐說，「他已經澄清了吧？」他自己不介入學倫事件，如果自己找警大校長來說明，就會被批評介入，不管任何態度，「你們就會安上我一個這樣（指扣帽子），我也麻煩！我也很怕這個啊！」徐還說，他的聲量本來就很大，沒有火氣很大。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
她懷孕9個月「每天啪3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔
快訊／重複感染定義放寬！　635人一個月內「二度確診」
快訊／8縣市病例破千！　全台確診分佈曝
快訊／今本土+33377　比上週同期增17%
台股守住13300關卡　國安基金曝「1狀況」隨時會出手
沒紅線！他停車「車輪被鎖鐵鏈」　屋主咆哮丟泥巴、刮鋁圈
諾貝爾獎將揭曉　「唯一台灣人」有望獲獎
足球場17童被踩死！　小兄弟第一次進場雙雙送命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

台灣基進支持陳時中　吳欣岱周五成立競總「可望同框」

藍白隔空交火黃珊珊拋辯論　陳時中：逞口舌之快做贏才是贏

投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

台灣基進支持陳時中　吳欣岱周五成立競總「可望同框」

藍白隔空交火黃珊珊拋辯論　陳時中：逞口舌之快做贏才是贏

投身南投市長選戰！賴燕雪遭控「3年前偷衣被判刑」　私領域拒回應

朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

鋼筋國際原料行情止跌　豐興三大產品本周盤價開平盤

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

科技業缺工潮！　台大電資學院長張耀文：留才優勢快速消逝中

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

歐美不同調　美西線有海運聯盟運價跌破2千、歐洲線卻開始加收買艙費

她懷孕9個月「每天愛愛1～3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

賴清德12小時內未道歉　柯：人在江湖

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

民進黨祕書長林錫耀昨稱，從10月開始民進黨新北市長候選人林佳龍競選團隊就借不到新北市的場地，林佳龍也說自己選前之夜、黃金週造勢都找不到地方，希望新北市長侯友宜高抬貴手。林佳龍今（3日）更進一步指出借不到板橋第一運動場。不過，據民進黨知情人士指出，其實林團隊租借場地時，新北市府有回覆板橋第一運動場今年5月就已經被借走。

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

關鍵字：

國民黨民進黨林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面