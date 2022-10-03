侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇反罵立委：就是為了選舉嘛！

▲徐國勇赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍猛攻新北市長侯友宜博士學位取得合法性，曾發聲明為侯澄清的警大，也遭警大校長陳檡文否認。內政部長徐國勇3日在立法院答詢時說，學倫的問題就讓學校依規範處理，他自己不介入學倫事件，強調目前為止「沒有看到什麼動作」，並一度脫口「就是因為選舉在欉遮（指弄這個）嘛！」

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署、外交部、法務部、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷會中關注，侯友宜的學位報考資格受到質疑，內政部或警大有沒有需要幫他捍衛？徐國勇脫口，「這個很明顯涉及選舉嘛！」洪眉頭一皺追問，為什麼涉及選舉？徐說，「就是因為選舉在欉遮（指弄這個）嘛！」洪說，

部長也承認了，對手陣營就是拿這個花招來攻擊？徐連忙說，「因為現在在選舉，所以你才會來質詢嘛！我們（指自己跟洪孟楷）都是選舉出來的，不用在這裡說不是啦！」洪則批評，過去20幾年這件事從來沒有被提過，因為選舉對手陣營才挑出來，警大再故意說不介入政治紛爭，讓這件事情一直燒。

此外，台灣民眾黨立委賴香伶會中詢問，警大校長對於市長參選人的博士論文真確性表達態度，是否適當？徐國勇說，因為警大是學術機關，這件事情他從頭到尾沒介入，警大的行政部分當然是內政部的單位，就好像台大、政大是教育部下面的單位，「但是這一部分教育部也不會去管，我們（內政部）也是一樣的道理」，就讓警大依職權及運作方式處理。

賴香伶追問，此案有沒有淪為跟政治打手有關？徐國勇重申，「我不介入這個，讓他們去處理這個」；賴再問，若底下人有這種動作，徐是否會強力譴責？徐說，「我到現在為止沒有看到什麼動作啊？」這是學校學倫的問題，讓學校去處理。

賴香伶批評，論文門這件事情，打消國人對於學術倫理的價值，徐國勇是否要公開呼籲，警大校長不應該踰矩？徐國勇重申，學倫的事件就依據學校的規範去處理；賴問，要不要呼籲警大校長出來澄清？徐說，「他已經澄清了吧？」他自己不介入學倫事件，如果自己找警大校長來說明，就會被批評介入，不管任何態度，「你們就會安上我一個這樣（指扣帽子），我也麻煩！我也很怕這個啊！」徐還說，他的聲量本來就很大，沒有火氣很大。