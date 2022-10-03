　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德用澤倫斯基比擬蔡其昌　要靠「區域攻擊」反敗為勝

▲▼副總統賴清德替民進黨台中市長參選人蔡其昌助陣。（圖／蔡其昌競選總部）

▲副總統賴清德替民進黨台中市長參選人蔡其昌助陣。（圖／蔡其昌競選總部）

記者陶本和／台北報導

民進黨台中市長參選人蔡其昌2日晚間於台中大甲舉辦造勢活動，邀請到副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與屏東縣長潘孟安到場助陣。賴清德在致詞時稱，以烏克蘭總理澤倫斯基比擬蔡其昌，認為烏克蘭靠總統領導、靠全國人民團結，靠民主自由爭取國際社會支持，澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

賴清德致詞時，以澤倫斯基來比擬蔡其昌，先是調侃一下他們眼睛的大小後說，烏克蘭靠總統的領導、全國人民的團結，是靠民主自由爭取國際社會支持，而澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

賴清德認為，蔡其昌的選舉策略跟澤倫斯基不謀而合，蔡其昌四處宣講政見，讓大家知道台中市府做得不好，不把海線放在眼裡，只要台中鄉親團結，一個個區域反攻，蔡其昌一定有辦法獲得大家的支持。

賴清德表示，自己替蔡其昌站台，不只是今晚輔選，未來還要「背書」蔡其昌的政見，幫忙補助更多預算；隨後，他又以南韓前總統金大中來比喻，稱他是唯一卸任沒有入獄的總統，任內推動韓國國際地位與重要建設，當初贏得大選，同樣是靠自己的故鄉光州開出超過八成的選票。

賴清德強調，台中第一選區要形成一股意志，擔起大台中進步最重要的責任，大家做蔡其昌的先鋒官，舉頭旗、戰頭隊，團結奮鬥一直到贏得勝利為止。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
2024三強誰當總統？　侯友宜輸他2.6個百分點
街景拍到活春宮！女趴車前野戰　網1點笑瘋：安全性行為
恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面　嗆西方應向普丁讓步
消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG
被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳
世界之壩／揭秘三峽大壩核心區！　40層樓水階梯超壯觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親綠智庫民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

徐耀昌「唱反調」挺鍾東錦！朱立倫籲全黨以大局為重　未答是否祭黨紀

苗栗藍營鬧分裂！徐耀昌力挺鍾東錦　劉政鴻：按黨章處理

影／不封麥了？陳時中昨訪萬華開金口　自嘲：唱得有點爛

蔣萬安批王必勝變「陳時中發言人」　指揮中心成第二競選總部

蔣萬安辦公室批歧視台北　陳時中稱「誣蔑之詞」：不會獨厚或獨害

設性專區！最低調高雄市長參選人提政見：輔導性產業成服務業

賴清德稱台北是疫情開始！蔣萬安批「羞辱市民」　要陳時中明確表態

快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法　蔡適應轟金錢遊戲

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

親綠智庫民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

徐耀昌「唱反調」挺鍾東錦！朱立倫籲全黨以大局為重　未答是否祭黨紀

苗栗藍營鬧分裂！徐耀昌力挺鍾東錦　劉政鴻：按黨章處理

影／不封麥了？陳時中昨訪萬華開金口　自嘲：唱得有點爛

蔣萬安批王必勝變「陳時中發言人」　指揮中心成第二競選總部

蔣萬安辦公室批歧視台北　陳時中稱「誣蔑之詞」：不會獨厚或獨害

設性專區！最低調高雄市長參選人提政見：輔導性產業成服務業

賴清德稱台北是疫情開始！蔣萬安批「羞辱市民」　要陳時中明確表態

快訊／揭秘謝國樑「1天洗逾1億金流」手法　蔡適應轟金錢遊戲

新租客還在裝修！　「總裁牛肉麵」原店面9000萬法拍

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

親綠智庫民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

遭0號探員批「不懂籃球」　字母哥高EQ回應：只會讓我更努力

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

2022諾貝爾獎將陸續揭曉　3大華裔科學家列熱門奪獎名單

陳美鳳辣登國慶晚會　揪鮮肉男團助陣...預告曝光「珍藏30年傳家寶」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

「追殺高虹安」粉專名單曝光　第一是他

ET專訪／「桃園勇者」鄭運鵬喊「要立死志！」　轉守為攻6政見：當台灣火車頭

更多熱門

相關新聞

即日起請假拚連任　林姿妙：為宜蘭而戰

即日起請假拚連任　林姿妙：為宜蘭而戰

宜蘭縣長林姿妙即日起到投票日止，請假全力拚連任，請假期間不支薪，職務由副縣長林建榮代理，縣務正常運作；林姿妙表示，年底這場選戰，不是她個人的選舉，是為了宜蘭而戰，關乎到宜蘭未來的選擇，她們要大聲告訴對手，動用國家機器影響選舉、抹黑戰術在宜蘭已經不管用，她們要的是乾淨政治、說到做到的縣長！

疑借場地被卡！林佳龍求侯友宜幫忙　蘇貞昌：別因自己在選舉就偏頗

疑借場地被卡！林佳龍求侯友宜幫忙　蘇貞昌：別因自己在選舉就偏頗

「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫！

「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫！

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　曝背後原因

基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　曝背後原因

關鍵字：

賴清德2022九合一大選2022台中市長蔡其昌

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台美利差擴大　學者：這資產更賺

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面