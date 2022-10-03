賴清德用澤倫斯基比擬蔡其昌　要靠「區域攻擊」反敗為勝

▲副總統賴清德替民進黨台中市長參選人蔡其昌助陣。（圖／蔡其昌競選總部）



記者陶本和／台北報導

民進黨台中市長參選人蔡其昌2日晚間於台中大甲舉辦造勢活動，邀請到副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與屏東縣長潘孟安到場助陣。賴清德在致詞時稱，以烏克蘭總理澤倫斯基比擬蔡其昌，認為烏克蘭靠總統領導、靠全國人民團結，靠民主自由爭取國際社會支持，澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

賴清德致詞時，以澤倫斯基來比擬蔡其昌，先是調侃一下他們眼睛的大小後說，烏克蘭靠總統的領導、全國人民的團結，是靠民主自由爭取國際社會支持，而澤倫斯基也靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝。

賴清德認為，蔡其昌的選舉策略跟澤倫斯基不謀而合，蔡其昌四處宣講政見，讓大家知道台中市府做得不好，不把海線放在眼裡，只要台中鄉親團結，一個個區域反攻，蔡其昌一定有辦法獲得大家的支持。

賴清德表示，自己替蔡其昌站台，不只是今晚輔選，未來還要「背書」蔡其昌的政見，幫忙補助更多預算；隨後，他又以南韓前總統金大中來比喻，稱他是唯一卸任沒有入獄的總統，任內推動韓國國際地位與重要建設，當初贏得大選，同樣是靠自己的故鄉光州開出超過八成的選票。

賴清德強調，台中第一選區要形成一股意志，擔起大台中進步最重要的責任，大家做蔡其昌的先鋒官，舉頭旗、戰頭隊，團結奮鬥一直到贏得勝利為止。