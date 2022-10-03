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被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳

▲▼「10大粉專」追殺高虹安！臉書4天50萬筆攻擊。（圖／翻攝董事長開講YouTube）

▲高虹安渡過戰學歷風波後，聲勢看漲。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前公布，在戰學歷風波中，有「10大粉專」鋪天蓋地攻擊她，其中律師林智群以438則位列第一。而林智群昨夜透露，名單曝光後最大的收穫，更笑喊「虹安，謝謝妳！」

高虹安1日在見面會上指出，前陣子她在網上遭到全面追殺，於是她進行數據化分析，列出將她抹黑、抹紅、醜化、做圖的10大粉專；而攻擊數量由高到低，分別為林智群律師、無良公關公司、土星六號隻狼、我是Sabrina、孟買春秋、音地大帝、無良公關、細菌先生、鬥魂白鬍子以及補教人蔘。

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眼看成了「追殺高虹安」第一名，林智群昨晚在臉書發文，表示「拜高虹安之賜，臉書粉絲1天增加了快6000個。這就是第一屆側翼斐陶斐的獎品吧？頒獎人虹安，謝謝妳！」

林智群。（圖／林智群臉書）

▲高虹安列出在網路上攻擊她的10大粉專。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

對此，網友們紛紛回應，「我以6000分之1為榮」、「就連搜索的時候，都提示目前人氣最高」、「搭了順風車，都飛起來了」、「原來流量密碼是：______」、「我也是斐陶斐頒獎後過來朝聖的」、「本來根本沒聽過這裡，被虹安點名馬上追蹤」。

另外，被點名的10大粉專，有人開心被提及，因為按讚及追蹤人數明顯上升；有人則認為，排名太低心有不甘。據悉，10個粉專中，除了林智群律師、音地大帝及細菌先生之外，部分屬於匿名粉專。

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