徐耀昌現身鍾東錦造勢會場　公開力挺鍾是接班人　

▲鍾東錦2日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議會議長鍾東錦因參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，鍾東錦10月1、2日接連成立苗栗、頭份競選總部，晚上的造勢活動分別湧進大批支持者，徐耀昌昨晚在頭份造勢會場現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設，若謝福弘當選則苗栗會完蛋。

鍾陣營9月24日在苗栗市舉行十八鄉鎮市幹部誓師大會，徐耀昌當時「路過巧遇」鍾東錦，僅與在場的幹部打招呼，並未發言，但昨晚鍾東錦頭份市競選總部成立，徐耀昌不再「巧遇」，而是穿上鍾的競選背心上台助講。

徐耀昌致詞時強調，他是專程來拜託大家支持鍾東錦，鍾擔任苗栗縣議會議長四年，議員有關的提案都經手，鍾了解地方事務，他任期僅剩不到三個月，若要完成其未完的職志與建設，只有支持符合苗栗鄉親期待的鍾東錦。

徐耀昌表示，當初他當選苗栗縣長時，發現苗栗縣負債高達六百多億元，縣庫沒有半毛錢、半點米，更積欠許多廠商工程款害廠商倒閉，他心裡的痛苦很難想像，也努力還了八十多億元。他與鍾東錦、謝福弘都是好朋友，而這次選舉劉政鴻替謝福弘操盤，讓他難以再支持謝，若帶著團隊前往支持謝，苗栗縣會完蛋。

對此，謝福弘競選總部發言人陳星宇表示，苗栗縣民已長期籠罩在恐懼當中，從坤輿的黑衣人施暴到現在的選舉壓力，多數縣民是敢怒不敢言。鍾東錦過去犯罪的歷史很快就會被揭穿，苗栗縣已經飽受黑金威脅施壓，徐縣長並沒有為縣民未來著想，對徐背叛國民黨表達遺憾，謝福弘將帶領縣民擺脫黑金，為苗栗帶來幸福繁榮未來。

▲▼鍾東錦昨(2)日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）