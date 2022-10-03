疑借場地被卡！林佳龍求侯友宜幫忙　蘇貞昌：別因自己在選舉就偏頗





▲蘇貞昌、林佳龍3日上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨祕書長林錫耀昨稱，從10月開始林佳龍競選團隊就借不到新北市的場地；林佳龍也說，新北大型場地都被封殺了，連選前之夜、黃金週造勢都找不到地方，希望新北市長侯友宜高抬貴手。對此，行政院長蘇貞昌今（3日）表示，不要因為首長自己在選舉就偏頗不公。林佳龍則說，拜託侯友宜能幫幫忙。

蘇貞昌與民進黨新北市長候選人林佳龍等人3日上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並受訪。針對林佳龍說侯市府刻意刁難不借場地一事，蘇貞昌說，任何公用場地營造物的使用，都有相關規定，希望各地方政府都能一本公正程序辦理，不要因為首長自己在選舉就偏頗不公。

媒體詢問林佳龍能否說明租場地遇到的實際困難，林佳龍回應，選舉是民主嘉年華，人民有知的權利，這應該是喜事，懇請侯友宜能幫忙，有一些場地在很早就被人家預借，特別像選前之夜，已經連續好多屆都沒辦法在板橋第一運動場前的廣場。

林佳龍也指，其他很多假日活動、室內的體育館，有些並沒有在辦大型活動，拜託侯友宜能幫幫忙，一起讓這場民主嘉年華很熱鬧，君子之爭，選民是最大贏家。