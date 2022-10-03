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ET專訪／鄭運鵬「讓桃園人習慣捷運生活」　任內拚捷運線開枝散葉

 

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和、陳家祥

◎ 攝影／宋良義、屠惠剛

文／陳家祥

選舉激烈攻防下的變卦，讓民進黨立委鄭運鵬披掛上陣參選桃園市長。儘管來得突然，但機會是留給準備好的人。除了本身活潑的形象外，鄭運鵬參選以來不斷拋出貼合民意的政見，讓選舉得以有抹黑戰之外的亮點；他不只擬定好短中長期計畫，要帶領桃園迎接疫後新時代，更要力拼捷運線在任內開枝散葉，發下豪語要讓桃園進入軌道運輸時代，讓桃園人習慣捷運的生活。

談到桃園的未來，鄭運鵬說，第一個是要維持住桃園的光榮感，第二個則要擴大照顧面，「桃園有製造中心的優勢，桃園要成為台灣的心臟、世界的引擎，以未來的產業發展或投資，桃園的機會絕對不會輸雙北」。儘管是臨時披掛上陣，但他仍擬定出縝密的短、中、長期政策規劃方向。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委鄭運鵬手拿著模型，一邊和記者說明政策願景。（圖／記者屠惠剛攝）

搶客、搶工、搶人才　鄭運鵬訂好計畫帶領桃園迎接疫後新生活

短期計畫部分，要著眼於疫情趨緩、國門大開的時間點，與國際城市「搶客」。鄭運鵬說，台灣人最喜歡去的日本開放觀光，疫情前大概每年有500萬國人赴日旅遊，「累積快3年，台灣很快會有一波赴日潮」。

「國內旅遊業這幾年也很辛苦，飯店業要轉型防疫旅館才能維持經營，如果再加上一波半年到一年的搶日潮，國內旅遊會受到很大的衝擊。」鄭運鵬說，短期任務要「搶市搶客」，未來會規畫一波活動，讓觀光客到桃園玩，不要花錢搶機票，等幾個月後票價正常再去日本，「國內觀光市場不需要再經歷另一波蕭條」。

其次，則是「搶工」的問題。鄭運鵬指出，這幾年中央力推根留台灣3大計畫，台商回台投資1.7兆，其中有3400億在桃園，「他們訂單滿手卻缺工」；此外，桃園的公共工程全台灣最大，包括第三航廈、第三跑道、航空城、鐵路地下化、捷運綠線還有國際會展中心等，「桃園投資這麼多，缺工問題還是要協助解決」。

鄭運鵬說，他不但要延續現有的青年就業協助，且未來還會擴大，加碼到「做6領7」，到最低薪資26400元，如果到缺工產業每個月再加3萬元，考取甲級、乙級證照最高可再多領3萬，「等於台灣的技術人才到缺工產業工作滿1年，前半年多領26400元，後面半年多領3萬，考上證照再多領3萬，等於多領8.6萬元，多2個月的薪水」。

第三，則是「搶人才」。鄭運鵬說，護國群山的上下游產業都跟桃園有關，未來要把生產鏈慢慢整合到桃園，「因為新竹都滿了，能去高雄的也去了，接下來在桃園要做整合，所以會遇到人才庫不足的問題」，因此未來要爭取半導體學院落腳桃園，培養更多的專業人才。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

桃園要進入軌道運輸的時代！鄭運鵬任內要拚捷運線開枝散葉

而除了短期的觀光、中期的補足缺工問題到長期的充實人才庫，鄭運鵬也提到目前桃園積極在發展的捷運路網。他說，桃園人慢慢會習慣捷運的生活，目前為止只有一條機場捷運，現在動工的是捷運綠線，後面還有很多銜接計畫，「以前台北市就忠孝東路、台北車站前面這條，現在也不塞車了，桃園要進入軌道運輸的時代了」。

由於目前的捷運路網規劃集中在北桃園，鄭運鵬指出，南桃園下一階段需要軌道，連同目前已規劃好的，希望至少在任內可以完成總共12條路線，包含三鶯線拉到八德，八德再接捷運綠線，把捷運綠線延伸到機場捷運，繞一圈；再來大園往觀音、內壢往平鎮跟往楊梅、往龍潭的，接著再往大溪延伸。

鄭運鵬說，台北市過去在開始做捷運系統跟鐵路地下化的時候，人口跟現在的桃園差不多，而桃園最近航空城開始入駐，其他規劃如果也跟上來，人口很快會超過台北市，這也是他要帶領桃園走向下一階段的任務。

而隨著捷運線的擴張，將帶動城市快速發展，鄭運鵬說，捷運路網慢慢形成，周邊當然就要有不同特色的規劃，不要像高鐵站周邊都是雷同的會展中心，「要先想好，不能蓋到哪想到哪」。

在鄭運鵬的規劃中，捷運沿線會開闢一座公立的平價兒童樂園，目前桃園的新生兒最多，未來慢慢成長到可以去兒童樂園時，推動在地旅遊就好了，「可以結合製造業的優勢，由電動車大廠想可以設計什麼樣的設施，做有特色、平價、有教育性質的兒童樂園」。

此外，還要興建養生樂活村，因應台灣社會的高齡化現象。鄭運鵬提到，如果要在台北養老，台北就會一直老化，桃園可以協助處理這些事情，「養生樂活村在台北不容易，但到桃園來，1小時來回，都很方便」；此外，養生樂活村可以結合桃園醫療的進步，一起做高齡照顧、高齡醫學及輔具的發展，「桃園有這個條件在捷運線做一個養生樂活村」。

另外還要做自媒體的育成中心，結合社會住宅，例如帥哥美女網紅直播賣東西、培養客家或原民等直播主，輔以桃園市本來就是北台灣的發貨中心，會更有優勢。捷運路網有每一個特色，在結合既有的生活或產業功能，桃園捷運會各自有聚落，然後各自養成通勤的上班族，會更完整

而各大候選人爭相提出的育兒政策，鄭運鵬也有特別的想法，除了提出6大育兒政策利多，擴大托育照顧，擴大公托、準公托的據點及補助，增加臨時托育的設施外，他還想出與賣場、百貨公司合作做臨時公托，讓週末爸媽看電影不愁沒人顧小孩；把主題性公園變多，讓小朋友有地方去。

▲▼立委鄭運鵬專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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