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正妹里長參選人跪地CPR救昏倒男　正面美照曝光獲讚「人美心善」

華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

▲華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市環南綜合市場攤商聯誼晚會於2日晚間舉行，期間突然有一名約100公斤的壯漢因為心肌梗塞失去呼吸心跳，華江里長參選人洪佳君擁有護理師執照，她立即跪地實施CPR相救，感動許多人。隨後，網友們也搜出洪佳君的臉書，並紛紛留言大讚她的善舉，「人美心善」、「最美的背影」、「出手救人就給讚」。

▲▼環南綜合市場攤商聯誼晚會，鍾小平轉述，有人心肌梗塞失去呼吸心跳。（圖／鍾小平辦公室提供）

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▲洪佳君（左側紅色背心者）為里民施救。（圖／鍾小平辦公室提供）

國民黨台北市議員鍾小平表示，2日晚間的聯誼晚會共有500多人在場，期間突然有一名里民在晚間8點多倒下，剛好附近坐著擁有護理師執照的里長參選人洪佳君和一排護理師，所以趕緊請對方出手相救，由洪佳君負責CPR、護理師打電話叫救護車，該里民原本已沒有呼吸心跳，經眾人合力急救終於恢復，後續已被送往醫院接受進一步治療。

華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

▼▲洪佳君擁有護理師執照。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

華江里長參選人洪佳君。（圖／翻攝自Facebook／護理好政-里長選佳君）

而洪佳君跪地實施CPR的照片在網路上流傳開來，網友們也搜出她的臉書，並紛紛在文章底下留言，「謝謝妳的專業，救了一條寶貴的性命，好人一生平安」、「出手救人就給讚」、「原本不認識妳，因為妳的善舉，才來這」；還有網友挖出洪佳君的美照，稱讚她的外貌令人眼睛為之一亮，「好美喔」、「人美心善」、「最美的背影」。

洪佳君在臉書的自介影片中提到，她是一名72年次的女生，本身有護理背景，是專科護理師，現在在居家護理所、長照機構、社區、台北醫學大學擔任講師，她20多歲時來到華江里居住至今，對華江里比對自己的故鄉還要熟悉，看到里民們大多都是老年人，但長照觀念不足，因而決定站出來，透過自己的專業將當地改造成高齡友善的環境。

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