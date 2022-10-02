綠營4大咖站台力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

▲台北市長候選人陳時中成立競選總部，民進黨4大咖到場力挺。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中1日成立競選總部，總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁及行政院長蘇貞昌到場力挺，過程中卻有桃園市長參選人鄭寶清的宣傳車出現，導致雙方支持者爆發口角。對此，台灣維新台北市長參選人蘇煥智直言，鄭寶清的宣傳車駛入，是很大的敗筆，凸顯了民進黨的分裂。

蘇煥智在TVBS節目《新聞大白話》表示，陳時中1日成立競選總部，又被外界譽為「總統級的競選總部成立」，所謂的「天王」全都出籠，但他認為「其實是沒有效的」。

蘇煥智以近期發生的事件舉例，打高端疫苗沒有辦法進入日本，完全衝擊到蔡英文、陳時中的疫苗政策。蘇煥智表示，使用免疫橋接的方式取代三期實驗「全世界只有台灣這麼幹」，全世界沒有任何一個國家，會在剛出來的疫苗上使用免疫橋接的方式，免疫橋接通常都是用在穩定的流行病上。

▲蘇煥智直言，陳時中競總成立，卻有鄭寶清的宣傳車到場，雙方支持者互罵，凸顯了民進黨的分裂。（圖／ETtoday資料照）



蘇煥智提到，而高端疫苗出現時，陳建仁也出面背書，但這種操作他也不認同，「那只是說來勾串嘛！根本就一夥勾串，幫這個高端所謂的炒股啦！幫高端這個廠商所謂圖利的嘛！」

蘇煥智指出，日本不認高端疫苗，意味著蔡政府過去的疫苗政策「根本就是錯誤」，且蔡政府抱著鬥爭心態，防疫工作進行時沒有民胞物與、全國一體的胸懷，「這是不應該的！」

蘇煥智說，這場「總統級競選總部」成立時，最大的敗筆就是鄭寶清的宣傳車駛入，若當初林智堅退選時，民進黨將人找來，進行桃園市長參選人的民調、說好遊戲規則，有這項程序的話，鄭寶清也不見得敢出來。

蘇煥智提及，鄭寶清的宣傳車跑到陳時中競總嗆聲，原因很簡單，「就是妳沒收民主」。蘇煥智說明，這次民進黨開除了1、200人，傲慢變成派系化政治，意味著也有很多人看破了。

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