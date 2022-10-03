ET專訪／「桃園勇者」鄭運鵬喊「要立死志！」　轉守為攻6政見：當台灣火車頭

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和、陳家祥

◎ 攝影／宋良義、屠惠剛

文／呂晏慈

「青年啊，要立死志！」這是熱血少年漫畫《魁！！男塾》經典台詞，也是自稱「桃園勇者」的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬拚戰桃市選舉的心聲。漫畫中主角們熱血展開大亂鬥，鄭運鵬則在民進黨經歷換堅風波後接棒上場，使出渾身解術要後發先至，他接受《ETtoday東森新聞雲》專訪笑說，從政本來就是盡一切努力為公眾服務，他有強烈使命感，延續桃園8年得來不易的光榮感，就是自己這階段的死志。

▲鄭運鵬趕在行程間的空檔於國會辦公室接受採訪，不時介紹身後各種寶貝收藏。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬透露，1個多月前被民進黨提名參選桃園市長，他就向身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，要用最快的時間，讓選戰的氣氛歡樂、正面起來，不要再膠著於前陣子的氣氛，「我有自信說我有做到，本來選舉就應該正面、歡樂，而且要打出看起來『像鄭運鵬』的選舉」。他打出「桃園勇者」形象，結合動漫元素高呼「運轉桃園，大進化」口號，提名不到1個月就拋出超過25項政見及政策，要以正面訴求爭取選民認同。

鄭運鵬分析，國民黨對桃園市長選舉定調「全黨打一人」，選戰過程劇情、波折比較多，不過，民進黨有蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦高施政滿意度的優勢，他在這基礎上擴大領先差距，現在選情是轉守為攻、漸入佳境，訴求提出成績單及政策主張，以有個人風格的正面訴求為號召，這樣對桃園市民才公平。而他的首要任務是，延續桃園市的8年光榮感。

「桃園有製造中心的優勢，桃園要成為台灣的心臟、世界的引擎，以未來的產業發展或投資，桃園的機會絕對不會輸雙北」，他指出，桃園即將要進入鐵道運輸的時代了，過去桃園只有台鐵及高鐵，現在多了桃園機場捷運，是全台灣首座橫跨台北、新北、桃園3縣市的捷運路線，而如今捷運綠線也在動工，將會實際串連市民的生活圈，因此，他拋出「捷運3支箭」政策願景，要搭配捷運沿線打造市立兒童遊樂園，為高齡者設置健康樂活村，並興建自媒體與青創基地。

鄭運鵬舉例，對比過去興建高鐵時，在各個站點興建類似的會展中心，他認為桃園應該沿著捷運沿線，規劃不同特色的聚落，例如與桃園在地廠商合作，結合製造業的優勢，興建與水族館、動物園做出市場區隔的平價兒童樂園，推動在地旅遊；面對人口高齡化，許多雙北市民選擇遷往桃園居住，桃園的土地是台北市的9倍半有餘，可以從區域共同生活圈的角度切入互取所需，由桃園打造健康樂活村，結合醫療量能，讓高齡者安心養老；此外，桃園作為北台灣發貨中心，加上腹地廣大，有潛力結合社會住宅，發展自媒體的育成中心，不管是帥哥美女網紅賣東西，或者培養不同語言的直播主，都可在青創基地開拓事業。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬接受專訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

至於此舉是否代表幫台北市長柯文哲解決北都外溢出來的問題？鄭運鵬說，單以高齡者老化跟房價造成的外溢效果來看，儘管不能單單批評是柯文哲所造成，但柯的確無力緩解這個趨勢，台灣民眾黨一直怪別人、批評房價問題，但實際上，台北市的房價並沒有在柯的治理下減緩漲幅，台北市民近年用腳投票，從台北市轉往新北市，又轉到桃園市居住，「某種程度，我會認為我是在為台北市，雙北解決這個問題啊，可能台北市不以為然啦，但是這個趨勢很明顯」，因為鄭文燦任內7年半增加21萬人口，也不是自己就生了21萬人。

鄭運鵬指出，全台灣每年新生兒約15萬多人，桃園市佔了其中約2萬，對於育兒政策，除了擴大公托、準公托的據點及補助，他也主張增加臨時托育的設施，例如週末爸媽看電影時，可與賣場、百貨公司合作新闢臨時公拖設施等。

另一方面，鄭運鵬提出，現在桃園在短期內有個迫切的任務：在日本開放觀光後，台灣將會有一波赴日潮，恐衝擊國內旅遊，因此，短期內桃園市府要「搶市搶客」，先推出一波活動，讓觀光客來玩桃園而不是瘋搶機票，國內觀光市場不需要再經歷另一波蕭條。

對於桃園產業發展，鄭運鵬表示，近年台商回台投資有3400億在桃園，這些廠商面臨「搶工」困境，訂單滿手卻缺工，加上桃園市公共工程規模應該是全台灣最大的，包括航空城、鐵路地下化、捷運綠線、國際會展中心工程等，因此，他提出延續鄭文燦補貼就業的攬才政策，提出「做6個月領7個月補助」加碼到26400元，若到缺工產業，或考取甲級、乙級證照，最多可以多領8.6萬元，幾乎是2個月的薪水；他補充，護國群山的上中下游其實都與桃園有關，他要爭取半導體PCB學院落腳桃園，進而搶人才。

鄭運鵬展現對市政的熟悉度，凸顯自身對桃園的熱情及使命感，他說，雖然近期選舉看板才陸續上架，但就連外界認為較需熟悉的南桃園，也有越來越多民眾主動認出他來，「可見我應該有被大家注意到。我覺得狀況還不錯」。他形容，「我隨時都是個蠻熱血的人啊，這次（選戰）的劇情波折比較多，各門各派都有他的獨門功夫，我們自己使出渾身解術，要後發先至，用最短的時間來延續桃園的光榮感，和兩任8年得來不易的成績，這是我這個階段的死志」。