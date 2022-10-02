捕捉當下的親情！　喜大人+渥盛志工辦理失能失智「長者寫真」

▲陳吳奶奶一家14人總動員，留下難得的四代同堂全家福。（圖／梁榕攝影-喜大人長者關懷協會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

重陽節前夕，喜大人長者關懷協會與渥盛集團領袖行動314 期志工，2日於桃園市蘆竹冠怡日照中心辦理「讓愛發生-長者寫真活動」，邀請 25 組失能失智長者家庭拍攝全家福，捕捉住當下的親情和愛，成為永恆的記憶。

▲25組桃園失能失智長者家庭參與，拍攝全家福。（圖／喜大人長者關懷協會提供）

參與拍攝的25 組家庭中，最大陣仗的是陳吳罔飼奶奶率領的四代同堂，陳吳奶奶說：兒女成家立業後，各有自己的家庭和工作，一起拍攝全家福的機會很難得，這次活動，兒媳及孫子們也帶著曾孫子參與，14 名家族成員全員到齊， 能留下四代兒孫滿堂的全家福，感動又感恩。

▲87歲劉許奶奶與每天相處如家人的照服員。（圖／梁榕攝影-喜大人長者關懷協會提供）

渥盛集團領袖行動314 期志工事先調查長者的服裝， 協助社區長輩完成化妝換裝拍攝， 並結合志工們的興趣與才藝，為長者們帶來充滿活力的歌舞表演及音樂秀，現場熱鬧宛如嘉年華。

▲渥盛集團LP314領袖行動志工隊從服裝、化妝、表演用心安排，創造長者與家人不一樣的互動。（圖／梁榕攝影-喜大人長者關懷協會提供）

開心跟著拍手擺動身體的張謀爺爺表示，這次與結縭 47 年的妻子一起參加拍攝，雖然兒子因為工作無法前來，但志工們的陪伴與熱情讓他感覺多了許多兒子孫子， 笑說自己很幸福了。

▲張爺爺與攜手47年的妻子。（圖／梁榕攝影-喜大人長者關懷協會提供）

隨著超高齡化社會的來臨，長者在地照顧日趨重要，社區日照中心透過在地活動，活絡長者社交生活，不讓寂寞和憂鬱找上長者心門，喜大人長者關懷協會表示，這次與渥盛集團領袖行動 314 組志工團隊合作，號召社區失能失智家庭留下全家福，便是期盼能透過拍照寫真，來創造長者與家人不一樣的互動體驗，拉近心與心的關係，讓親老變得更生活化。

喜大人長者關懷協會於 2022 年開始推動不遺憾清單計畫， 打造協助長者完成不遺憾清單的媒合平台，期盼透過一次一次不遺憾清單的完成，鼓勵高齡失能失智長者的家庭、照顧機構與單位能更重視長者的心理實現需求，一起讓不遺憾實現的快樂，成為長者們人生最後，最珍貴的禮物。