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「不遺憾清單」80歲嬤晚了60年婚紗照　實現無憾就是美

▲「不遺憾清單」80歲阿嬤，實現無憾就是美

▲「不遺憾清單」將失能失智長者的夢想，紀錄成為一張張得以珍藏的美麗。（圖／喜大人關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對於高齡長者，如何把握當下，不讓人生留下遺憾清單，已是一門重要功課！喜大人長者關懷協會27日於桃園青埔琪霖日照中心，辦理「不遺憾清單-為愛而照攝影活動」，由渥盛集團領袖行動313期志工擔任夢想大使，協助失能失智長者快樂圓夢。

▲「不遺憾清單」80歲阿嬤，實現無憾就是美

▲80歲柯月香阿嬤等了60多年，終於穿上夢想已久的婚紗。（圖／喜大人長者關懷協會提供）

渥盛集團領袖行動313期志工從服裝、彩妝、攝影積極的籌畫，讓10多位失能失智長者成功變身成為夢想已久的新娘與新郎、機師、空姐、歐洲女仕...，現場輪番搭配主題音樂走秀，讓平均80歲的長者們，以自信快樂的笑容，將內心深藏已久的想像畫面，成為一張張得以珍藏的照片與無憾回憶。

▲「不遺憾清單」80歲阿嬤，實現無憾就是美

第一位走秀出場的80歲柯月香阿嬤說，他與老公結為連理60多年，因當初生活貧苦，沒能拍上婚紗，一晃眼兩人都已經這麼老了，沒想到這次能透過「不遺憾清單-為愛而照攝影活動」一圓想了好久又覺得不好意思的婚紗照，走上紅毯聽到大家的歡呼聲，好像回到年輕貌美剛結婚的時候，內心相當激動又感動。

▲「不遺憾清單」80歲阿嬤，實現無憾就是美

喜大人長者關懷協會理事長陳冠名表示，在第一線為服務時，發現人生最後5%，許多長者們心裡都有想完成，而未曾說出口的心願。失能失智長者因疾病的不確定性，更少有時間與能力得以實現，最後都成了未竟的遺憾。所以這次很開心能有渥盛集團領袖行動313組的志工們，為長者們打造一個快樂實踐想像的圓夢舞台。

▲「不遺憾清單」80歲阿嬤，實現無憾就是美

喜大人長者關懷協會提供長者說出不遺憾清單的平台，並擔任實現橋樑的角色，期盼透過一次一次不遺憾清單的完成，鼓勵高齡失能失智長者的家庭、照顧機構與單位能更重視長者的心理實現需求，也歡迎長者至協會官網許下心願，一起讓不遺憾實現的快樂，成為長者們人生最後，最珍貴的禮物。

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