普丁揚言動用核武　美媒：拜登考慮「斬首」除掉他

▲美國總統拜登（右）與俄羅斯總統普丁（左）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯9月下令局部動員，更揚言用核武保衛國家領土。美媒「新聞週刊」（Newsweek）報導指出，若俄羅斯先動用核武，拜登較傾向採取非核武選項對付俄羅斯，其中包括直搗克里姆林宮核心，對總統普丁發動「斬首行動」（decapitation strike）。

美國總統拜登表明，美國將對俄羅斯發動的任何核打擊做出強力回應。「這是50多年以來，我們距離使用核武最接近的一次」，任職內布拉斯加州美軍戰略司令部的人員表示，「但我不太確定，我們傳達的訊息是否能阻止普丁」。

▲俄羅斯總統普丁下令局部動員，並且不惜動用核武。（圖／路透）

針對美國核武使用以及威懾普丁的最有效方式，拜登政府與軍方之間存在分歧。消息人士透露，若俄羅斯先動用核武，拜登更傾向於選擇非核武選項，除非美國受到全面攻擊，否則不想按下核武按鈕，而非核選項涵蓋動武及不動武，包括在經濟上完全孤立俄羅斯。

然而高階情報官員坦言，「如今情勢處於未知領域，威脅要做出有力回應、給俄羅斯帶來災難性後果，但卻不暗示動用核武，這足以威懾普丁？」

美國國安顧問蘇利文先前強調，若俄羅斯對烏克蘭動用核武，美國就會做出果斷回應，且華府已向俄方說明屆時將面臨災難性後果。報導稱，目前最重要的是非核軍事選項，這通常是使用常規武器、特種作戰以及網路、太空攻擊，其中包括直搗克里姆林宮中心對普丁發動斬首攻擊。

自從俄烏戰爭2月爆發以來，美國情報部門首要任務始終是監視俄羅斯為使用核武所做的準備。美俄軍方都推演過使用核彈在高空引爆，製造電磁脈衝（EMP），導致電力網完全崩潰。

專家史考拉斯（James Scouras）說明，並不是所有的核打擊都會釀成災難性結果，藉由高空爆炸或示範打擊的EMP攻擊可能造成的傷亡極少。但他也坦言，關於EMP的研究仍不足瞭解此類攻擊的影響，也無法判定EMP在威懾嚇阻戰略中扮演的角色。

報導指出，EMP也不是美、俄唯一可用選項，核武如今也越造越小，例如美國部署在潛射彈道導彈上的新型低當量三叉戟核彈頭。許多戰略家認為，這可拿來運用進行有限回應戰，不至於引爆全面核戰。

►揚言用核武護領土！ 普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

►就近支援烏克蘭！ 美五角大廈擬在德國「設立新司令部」

►「還沒準備好殺人」俄27歲男歌手被徵召輕生 最後遺言曝光