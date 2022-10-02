哈佛研究：瘦子硬減肥「易復胖+患糖尿病」！　曝最有效減重法

▲最新研究指出，如果並非超重或是肥胖，硬要減肥將會提高罹患糖尿病的風險。（圖／Pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國哈佛大學公共衛生學院9月27日發表了一項最新研究指出，瘦子如果硬要減肥，並使用不當的減重手段，不但復胖機率大增，還會提高罹患第2型糖尿病的風險。不過該項研究也指出，如果是BMI值超過25的超重或肥胖者，只要減肥超過4.5公斤，就一定能從中獲得益處。

根據healthline報導，該項研究統計了1988年至2017年間20萬人的健康數據，並將他們分成3個組別，分別為BMI在24.9以下的「瘦子組」、25至30的「超重組」以及31以上的「肥胖組」。研究小組同時評估了各種減肥方式，包含低卡飲食、運動、低卡飲食配合運動、節食、商業減重計畫以及服用減肥藥等。

▲研究顯示，運動是最好的減重方式。（圖／pexels）



結果顯示，在成功減重4.5公斤的超重或肥胖者當中，不論是透過何種減肥方式，都能降低罹患第2型糖尿病的風險，但研究團隊也強調，運動仍是最有用並健康的方法。根據調查，透過運動減重的「肥胖組」，罹患第2型糖尿病的風險降低21%，而服用減肥藥的人則降低了13%。另外，透過運動減重的「超重組」，患糖尿病風險也降低了9%。

BMI在24.9以下的「瘦子組」透過運動減肥，罹患糖尿病的風險反而會高出9%，而透過減肥藥或是商業減重計畫減肥的「瘦子」，罹患糖尿病的風險更會高出54%。

專家認為，不論是超重或肥胖，進行適當的減重，在整體健康與疾病風險上能取得明顯改善，但是對瘦子卻會造成反面影響。這份研究也指出，瘦子如果硬要減肥，不但會造成體重反彈，還會提高罹患糖尿病的風險。而這正是因為瘦子的荷爾蒙與代謝結構和其他人不同，試圖減肥會對整體新陳代謝與心理健康產生負面影響。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》