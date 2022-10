「還沒準備好殺人」俄27歲男歌手被徵召輕生　最後遺言曝光

▲俄羅斯27歲饒舌歌手佩圖寧不想被徵召參戰,選擇輕生。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯宣布兼併烏克蘭4大佔領區的同時仍持續執行動員徵兵,27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧(Ivan Vitalievich Petunin)也被徵召。但他並不願意前往烏克蘭作戰,直說「我還沒準備好殺人」,便在拍攝影片吐露心聲後輕生,遺體已於9月30日被發現。

His video should be everywhere.



He was a Russian rapper called “Walkie”.

His real name Ivan Vitalievich Petunin. pic.twitter.com/VplJth8bOX