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「還沒準備好殺人」俄27歲男歌手被徵召輕生　最後遺言曝光

▲▼ 27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）不想被徵召參戰，選擇輕生。（圖／翻攝自IG）

▲俄羅斯27歲饒舌歌手佩圖寧不想被徵召參戰，選擇輕生。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯宣布兼併烏克蘭4大佔領區的同時仍持續執行動員徵兵，27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）也被徵召。但他並不願意前往烏克蘭作戰，直說「我還沒準備好殺人」，便在拍攝影片吐露心聲後輕生，遺體已於9月30日被發現。

綜合每日郵報、太陽報報導，俄羅斯饒舌歌手佩圖寧以藝名「Walkie」出席舞台活動演出，在收到國家徵兵通知後，他透過社群平台Telegram發布影片，而這卻也成為他的最後遺言。

佩圖寧說，他並不支持如今所發生的這一切，寧願選擇永遠留在歷史中，「如果你正在看這部影片，那麼我已經不在了，我不能把謀殺的罪孽加諸於我的靈魂上，而且我也不想這麼做，我還沒準備好為了任何理想殺人」，並擔憂總統普丁所說的部分軍事動員最終可能變成全面徵兵。

▲▼ 27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）不想被徵召參戰，選擇輕生。（圖／翻攝自IG）

9月30日這天，佩圖寧被發現陳屍在俄羅斯南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）一棟高層建築物附近。佩圖寧曾服役於俄羅斯軍隊，並在精神病院接受過治療。

在佩圖寧過世後，外傳他的女友發文說，「這一切都發生的太意外……他將永遠是一個聰明、善良、愛開玩笑的人」。許多粉絲們也透過社群媒體表示哀悼。

▲▼ 27歲俄羅斯饒舌歌手佩圖寧（Ivan Vitalievich Petunin）不想被徵召參戰，選擇輕生。（圖／翻攝自IG）

普丁9月21日下達局部動員令，宣布徵召30萬名預備役入伍，引爆大規模逃離潮，約20萬名男、女、孩童越境逃往鄰近國家，包括喬治亞、哈薩克及芬蘭等。也有男性為了躲避徵召，請人踩斷自己的小腿，即使要忍受劇烈痛楚，也不想上戰場。

在俄羅斯，絕大多數65歲以下男性登記為預備役士兵，國防部也宣稱，只會招募具有戰鬥、服役經驗者，但實際狀況卻是許多不在徵召範圍內的人也被徵召。對此，普丁上月罕見認錯，強調政府執行局部動員令期間存在錯誤徵召情形，「如果犯了錯，我重複一遍，就必須糾正，那群沒有正當理由被徵召者應該被送回家」。

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