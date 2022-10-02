拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

▲2015年，福瑞塔斯與坎波佛羅蕾斯在海地太子港被捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登同意釋放委內瑞拉第一夫人2名姪兒後，委內瑞拉1日釋放7名美國人，其中包括5名石油公司高層。美國官員透露，此次換囚地點是在第三國機場進行，這也是拜登2020年1月上任以來，規模最大的換囚行動。

綜合路透、法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛第一夫人佛羅蕾斯（Cilia Flores）的2名姪兒，先前因毒品罪關押在美國，刑期18年。美國與委內瑞拉政府歷經數月秘密談判，拜登點頭同意釋放兩人，換回2017年被拘禁的5名美國Citgo石油公司高層主管，以及美國陸戰隊退伍軍人馬修希斯（Matthew Heath）與美國公民奧斯曼汗（Osman Khan）。

拜登透過聲明表示，被錯誤拘禁的美國人正在返回家鄉的路上，很快就能與親屬團聚。美國5名石油高層2017年在委內瑞拉首都加拉加斯被控犯有恐怖主義罪，關押入獄多年。

委內瑞拉政府則說，雙方政府自3月以來展開談判，讓兩名被不公正關押在美國的男子獲釋。儘管政府並未透露2人身分，但美國官員透露，獲釋者就是委內瑞拉第一夫人的2名姪兒福瑞塔斯（Franqui Francisco Flores-de Freitas）與坎波佛羅蕾斯（Efrain Antonio Campo Flores）。

2015年，福瑞塔斯與坎波佛羅蕾斯在美國緝毒局突擊行動中在海地被捕，並於2016年被美國指控試圖走私價值數百萬美元的古柯鹼；2017年，兩人被判處18年刑期。

美國官員透露，此次換囚地點是在第三國機場進行，雙方均搭乘飛機抵達，這也是拜登2020年1月上任以來，規模最大的換囚行動。