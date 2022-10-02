　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

▲▼ 2015年，委內瑞拉第一夫人姪兒福瑞塔斯（Franqui Francisco Flores-de Freitas）與坎波佛羅蕾斯（Efrain Antonio Campo Flores）在海地太子港被捕。（圖／路透）

▲2015年，福瑞塔斯與坎波佛羅蕾斯在海地太子港被捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登同意釋放委內瑞拉第一夫人2名姪兒後，委內瑞拉1日釋放7名美國人，其中包括5名石油公司高層。美國官員透露，此次換囚地點是在第三國機場進行，這也是拜登2020年1月上任以來，規模最大的換囚行動。

綜合路透、法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛第一夫人佛羅蕾斯（Cilia Flores）的2名姪兒，先前因毒品罪關押在美國，刑期18年。美國與委內瑞拉政府歷經數月秘密談判，拜登點頭同意釋放兩人，換回2017年被拘禁的5名美國Citgo石油公司高層主管，以及美國陸戰隊退伍軍人馬修希斯（Matthew Heath）與美國公民奧斯曼汗（Osman Khan）。

拜登透過聲明表示，被錯誤拘禁的美國人正在返回家鄉的路上，很快就能與親屬團聚。美國5名石油高層2017年在委內瑞拉首都加拉加斯被控犯有恐怖主義罪，關押入獄多年。

委內瑞拉政府則說，雙方政府自3月以來展開談判，讓兩名被不公正關押在美國的男子獲釋。儘管政府並未透露2人身分，但美國官員透露，獲釋者就是委內瑞拉第一夫人的2名姪兒福瑞塔斯（Franqui Francisco Flores-de Freitas）與坎波佛羅蕾斯（Efrain Antonio Campo Flores）。

2015年，福瑞塔斯與坎波佛羅蕾斯在美國緝毒局突擊行動中在海地被捕，並於2016年被美國指控試圖走私價值數百萬美元的古柯鹼；2017年，兩人被判處18年刑期。

美國官員透露，此次換囚地點是在第三國機場進行，雙方均搭乘飛機抵達，這也是拜登2020年1月上任以來，規模最大的換囚行動。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
獨／神秘黑幫祭家法斬內鬼！GPS引殺機　釀1死1失蹤1重傷
英女王才駕崩　卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！這1群人走入歷史
回收舊手機賺爛！他連跑5站「贈品換好換滿」　網激讚實用
獨／新店咖啡商遭4槍爆頭！　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳
華航「皮卡丘彩繪機」今首航　天天飛東京！亮點一次看
她隆乳鹽水袋用18年！　變「噁心沼澤水」
快訊／國道3號火燒車！　焦黑濃煙狂竄
拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2姪子獲釋　換回7美國人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

威廉、卡蜜拉心結未解！　英媒曝：她曾飆罵凱特不會教小孩

英國期刊大動作「撤900篇假論文」！作者過半來自「這國」

「還沒準備好殺人」俄27歲男歌手被徵召輕生　最後遺言曝光

喻普丁雙手染血！俄駐紐約領事館被潑漆抗議　鐵門大片鮮紅

就近支援烏克蘭！　美五角大廈擬在德國「設立新司令部」

印尼足球賽爆衝突至少127死！警射催淚彈　「人踩人」狂逃畫面曝

因應中國野心　美澳日防長矢言加強軍事合作

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

威廉、卡蜜拉心結未解！　英媒曝：她曾飆罵凱特不會教小孩

英國期刊大動作「撤900篇假論文」！作者過半來自「這國」

「還沒準備好殺人」俄27歲男歌手被徵召輕生　最後遺言曝光

喻普丁雙手染血！俄駐紐約領事館被潑漆抗議　鐵門大片鮮紅

就近支援烏克蘭！　美五角大廈擬在德國「設立新司令部」

印尼足球賽爆衝突至少127死！警射催淚彈　「人踩人」狂逃畫面曝

因應中國野心　美澳日防長矢言加強軍事合作

火車「寵物車廂」坐10狗3貓！毛乘客歪頭來搭訕　網羨：好想搭看看

iPhone 14兩樣情！基本款貶值速度超車前代　Pro Max最抗跌

爆料湖人3星「太愛傳」　戴維斯：本季我將打出侵略性

「張淑娟的眼淚只是被霸凌者縮影」　李艷秋：社會將替她展開反擊

機車路邊自燃「路人顧拍照」　16歲妹「淡定拿滅火器」5分鐘搞定

「高雄浮屍」惹火學者、醫師　414字聲明怒轟馬英九：殘酷冷血

寶寶迷擼狗「一醒來就抱抱」露燦笑　汪無奈：還要多久

英女王才駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！　這1群人走入歷史

王大陸憶媽媽「她走得太突然」難過：為什麼不讓我夢見

釣魚意外收穫「拇指氣球」　氣噗噗嘟嘴抗議：快放我回去！

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

國際熱門新聞

印尼足球賽爆衝突　「人踩人」至少127死

女駕駛維修廠暴衝影片曝！　技師慘截肢雙腿沒了

俄27歲男歌手輕生　遺言「還沒準備好殺人」

影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　撞5車拉他一起死

日本宮崎縣發生規模5.8地震　最大震度5弱

21歲正妹陳屍飯店房間！離奇死因曝光

炫富完悲劇！3千萬麥拉倫泡水被沖走

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」畫面曝

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

為了救貓殺人　20歲女開車輾死虐貓男

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

烏國申請速入北約　拜登開嗆普丁：將保衛北約領土

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

更多熱門

相關新聞

影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　撞5車拉他一起死

影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　撞5車拉他一起死

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，90歲的婦人在當地時間28日白天，於愛德蒙頓東南地區第50街與34大道交叉口，因不明原因不顧紅燈號誌，竟然毫無減速衝向路口闖越紅燈，當場與另一台車頭對撞。

槓上普丁！拜登：美國將保衛北約每寸領土

槓上普丁！拜登：美國將保衛北約每寸領土

他揪小三滾床　搭Uber偷吃被揭穿

他揪小三滾床　搭Uber偷吃被揭穿

颶風伊恩狂吹！房子散架後「被洪水吞噬」

颶風伊恩狂吹！房子散架後「被洪水吞噬」

颶風伊恩襲美！南卡被淹沒、佛州已23死

颶風伊恩襲美！南卡被淹沒、佛州已23死

關鍵字：

換囚委內瑞拉拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面