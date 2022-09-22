揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

▲ 俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布動員預備役投入烏克蘭戰爭，更強調將以一且手段保護領土完整，核戰風險引發憂慮。普丁心腹、前俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）稍早更強硬表示，俄羅斯已經沒有回頭路，不排除以核武保衛領土，更揚言以高超音速武器攻擊歐洲和美國。

麥維德夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席，22日在Telegram發文，延續一貫的鷹派立場，宣布將在俄國佔領區舉行公投，「頓巴斯共和國和其他領土將被納入俄羅斯。俄羅斯武裝部隊將顯著加強對所有被納領土的保護」，且不僅動員能力，包括戰略核武在內的所有俄國武器都可用於這種保護。

麥維德夫指出，「沒有必要用北約（NATO）可能打擊克里米亞的言論來嚇唬我們，高超音速保證能夠更快到達在歐美的目標。但整體來說，西方當權者和所有北約國家公民都該明白，俄羅斯已經選擇自己的道路，沒有回頭路。」

俄羅斯將在烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱舉行入俄公投，一旦公投通過，烏克蘭反攻將被視為對俄國領土的攻擊。普丁21日在全國演說中警告，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段，這不是虛張聲勢。」

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