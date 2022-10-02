就近支援烏克蘭！　美五角大廈擬在德國「設立新司令部」

▲美國五角大廈有意在德設置新司令部。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國五角大廈有意在德國設置一個新的司令部，並由一名美國高級將領領導，該司令部將全面支援烏克蘭，並提供烏軍作戰訓練與軍備援助。根據美國軍方消息人士指出，美方認為俄羅斯對烏克蘭的威脅將持續多年，因此建立一個正式的安全架構，才能遵循這個架構，將裝備確切地送到烏克蘭人手上。

根據《紐約時報》報導，五角大樓計劃對於美國向烏克蘭軍隊提供訓練與幫助的方式進行全面改革，而這也反映出拜登政府承諾長期支持烏克蘭的約定。俄羅斯2月大舉進攻烏克蘭後，美國曾倉促建立一個軍隊訓練與援助系統。

根據數名不願具名的軍方與政府內部人士指出，美國打算在德國設置一個新的司令部，並由一名美國高級將領帶領，而支援烏克蘭的系統則會隸屬於這個新的司令部。官員指出，美國駐歐洲最高官員卡沃立上將（Christopher G. Cavoli）近日向國防部長奧斯丁提交了一份草案，做出了在德設置援烏司令部的建議。

▲德國威斯巴登是美國陸軍在歐洲的總部。圖為駐德美軍。（圖／達志影像／美聯社）

奧斯丁與相關人員正在審查該份草案，據悉可能會在未來幾週內做出最終決定，而白宮與五角大廈都對這項作法抱持正面態度。報導中也提到，美國官員認為俄羅斯對烏克蘭的威脅將會持續多年。美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）直言，「這也顯示了我們必須向烏克蘭提供安全援助的重要使命。」而創建一個正式的安全架構，可以讓盟友遵循架構，將設備送到烏克蘭人手上，並提供他們軍事訓練。

報導稱，新司令部將會由卡沃立上將領導，並執行「烏克蘭防務聯絡小組」（ukrainian Defense Contact Group）的決定。烏克蘭防務聯絡小組是美國五角大廈在俄羅斯入侵烏克蘭後成立的聯盟，該聯盟由40個國家組成，主要負責解決烏克蘭的需求與要求。

美國在德國設立的新司令部預計會在威斯巴登（Wiesbaden），編制為300人。威斯巴登是美國陸軍在歐洲的總部，先前美國軍援烏克蘭時，就是在此對烏軍進行武器操縱訓練。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》