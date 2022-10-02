　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場　淡水環境藝術節踩街

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場 淡水環境藝術節踩街。（圖／記者戴上容翻攝）

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

選戰倒數55天，新北市議員鄭宇恩正好懷孕，現在天天挺著大肚跑行程，但預計10月底生產，之後將有一段修復期間，可能沒辦法在外趴趴走，她特別製作了秘密武器，在昨（1日）淡水環境藝術踩街登場。鄭宇恩表示，生產期間會交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務不停歇，力拚年底順利連任。

一身粉色洋裝和大頭娃娃、揹著候選人鄭宇恩的背帶，在淡水環境藝術節現身，這是鄭宇恩Q版人偶，「她」就是鄭宇恩準備因應產後修復期間的「分身」，站在鄭宇恩身旁和表演團體及行人們揮手，吸引許多大朋友、小朋友開心合照留念。

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場 淡水環境藝術節踩街。（圖／記者戴上容翻攝）

▲一身粉色洋裝和大頭娃娃、揹著候選人鄭宇恩的背帶，在淡水環境藝術節現身。

鄭宇恩表示，現在從早到晚公園市場掃街拜票、議會質詢和地方會勘，再到大大小小活動，挺著肚子跑雖然辛苦，但最煩惱的還是生產之後身體修復期間。所以大概在2、3個月前，決定展開「布偶裝」的設計與製作，希望在生產期間，由布偶代打上陣和鄉親問好。

鄭宇恩說，帶著布偶實習的第一天，很感激鄉親的理解，「許多鄉親對著我們說加油、讓我多休息，甚至是還幫忙借來板凳讓我可以坐著休息一會。真的很感謝大家的體諒。」她強調，生產期間亮相的任務暫時交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務，自己則會趕緊恢復體力返回戰場，希望鄉親能繼續支持、年底得以順利連任。

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場 淡水環境藝術節踩街。（圖／記者戴上容翻攝）

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場 淡水環境藝術節踩街。（圖／記者戴上容翻攝）

【更多新聞】

►處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　即將升職卻留妻與大學兒哭斷腸

►151林彥君25萬腳踏車「上2個鎖」停三重被偷了！警方急捉賊

►三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

►拒捕惡徒身分曝！槍毒慣犯罹漸凍症　攀牆躲警...還持手榴彈拒捕

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
台南赤客燒肉「火苗變烈焰」畫面曝！　3年前才燒成廢墟
黃豪平主持婚禮「遭新人親戚公開罵爆」　還原現場真相
一票人狂怨「這期電費單變好貴」　台電4點解惑！
高雄火車站「男跳軌救手機」回不去月台！　驚險畫面曝
嬤孫戀YTR結婚了！　相差37歲引熱議
遭逃逸移工猛撞準新娘醒了！　醫大讚：是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

快訊／林佳龍：侯友宜口口聲聲「好好做事」　想的卻是2024

首合體！侯友宜談最大夢想　籲「蔣市長」處理好社子島開發問題

「角度對！光芒不但燦爛且永遠」　蘇貞昌將新竹市比喻鑽石　

批蔣萬安「政策外包」遭反擊　黃珊珊：辯論就能知道「誰是讀稿機」

蘇貞昌賴清德冷熱有別？　吳思瑤反嗆藍白：見不得陳時中好

陳時中助陣林佳龍一見支持者驚嘆　「我看雙北都要贏了」

陳時中參加國小比賽突喊卡　黃珊珊：想製造成「被迫害的一群」

為「學長」林佳龍助講催票　鄭文燦脫口：投給賴清德一票！

挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場　淡水環境藝術節踩街

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

快訊／林佳龍：侯友宜口口聲聲「好好做事」　想的卻是2024

首合體！侯友宜談最大夢想　籲「蔣市長」處理好社子島開發問題

「角度對！光芒不但燦爛且永遠」　蘇貞昌將新竹市比喻鑽石　

批蔣萬安「政策外包」遭反擊　黃珊珊：辯論就能知道「誰是讀稿機」

蘇貞昌賴清德冷熱有別？　吳思瑤反嗆藍白：見不得陳時中好

陳時中助陣林佳龍一見支持者驚嘆　「我看雙北都要贏了」

陳時中參加國小比賽突喊卡　黃珊珊：想製造成「被迫害的一群」

為「學長」林佳龍助講催票　鄭文燦脫口：投給賴清德一票！

挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場　淡水環境藝術節踩街

喊話高虹安：別再讓柯P當發言人　沈慧虹準備提告吳子嘉

拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

韓式飯捲店華麗變身「庫柏力克熊博物館」！1000％網美熊牆必朝聖

鴿子無票乘車被抓包　月台「跑給副站長追」逗趣畫面曝光

南韓國軍日宣傳片驚見「中共裝甲車」　3秒畫面糗被抓包！官方認了

快訊／林佳龍：侯友宜口口聲聲「好好做事」　想的卻是2024

划船甜姐兒黃義婷「逢九」挫敗再「艇」進奧運　步入30後更懂得放下

首合體！侯友宜談最大夢想　籲「蔣市長」處理好社子島開發問題

「角度對！光芒不但燦爛且永遠」　蘇貞昌將新竹市比喻鑽石　

台南赤客燒肉「火苗秒變烈焰」畫面曝　3年前曾遭大火燒成廢墟

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

快訊／參加國小戰鬥陀螺比賽突喊卡　　陳時中：家長有意見

「追殺高虹安」粉專名單曝光　第一是他

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

陳其邁恐不能躺平選？　藍營看柯志恩造勢現場照嗨了

林智堅首回「戰學歷」：我是中華大學夜間部畢業

前藍委之子批鄭運鵬：乾脆送回台北

賴稱「台北是疫情的開始」　柯批失言

和賴清德同台卻臭臉？　陳時中斥：看圖說故事

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

直擊／引發騷動！　王必勝帶老婆現身陳時中競總成立大會

韓國瑜惹毛黃捷　辣問柯志恩：重現罷免奇蹟

更多熱門

相關新聞

陳時中助陣林佳龍一見支持者驚嘆　「我看雙北都要贏了」

陳時中助陣林佳龍一見支持者驚嘆　「我看雙北都要贏了」

民進黨新北市長參選人林佳龍2日成立競選總部，台北市長參選人陳時中下午也特別到場助陣。陳時中致詞時，看到底下萬頭攢動的支持者直說，「今天看到這場面，我看雙北都要贏了」。

陳行程喊卡　黃珊珊：想製造被迫害

陳行程喊卡　黃珊珊：想製造被迫害

為「學長」林佳龍助講　鄭文燦脫口：投給賴清德一票！

為「學長」林佳龍助講　鄭文燦脫口：投給賴清德一票！

快訊／借不到室內場地　民進黨高層控：侯友宜想涼涼的選

快訊／借不到室內場地　民進黨高層控：侯友宜想涼涼的選

柯文哲「若支持我也沒意見」　台灣基進：遠離檳榔共主

柯文哲「若支持我也沒意見」　台灣基進：遠離檳榔共主

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市鄭宇恩

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面