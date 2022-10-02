挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場　淡水環境藝術節踩街

▲挺大肚拚選戰！鄭宇恩Q版秘密武器登場。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

選戰倒數55天，新北市議員鄭宇恩正好懷孕，現在天天挺著大肚跑行程，但預計10月底生產，之後將有一段修復期間，可能沒辦法在外趴趴走，她特別製作了秘密武器，在昨（1日）淡水環境藝術踩街登場。鄭宇恩表示，生產期間會交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務不停歇，力拚年底順利連任。

一身粉色洋裝和大頭娃娃、揹著候選人鄭宇恩的背帶，在淡水環境藝術節現身，這是鄭宇恩Q版人偶，「她」就是鄭宇恩準備因應產後修復期間的「分身」，站在鄭宇恩身旁和表演團體及行人們揮手，吸引許多大朋友、小朋友開心合照留念。

▲一身粉色洋裝和大頭娃娃、揹著候選人鄭宇恩的背帶，在淡水環境藝術節現身。

鄭宇恩表示，現在從早到晚公園市場掃街拜票、議會質詢和地方會勘，再到大大小小活動，挺著肚子跑雖然辛苦，但最煩惱的還是生產之後身體修復期間。所以大概在2、3個月前，決定展開「布偶裝」的設計與製作，希望在生產期間，由布偶代打上陣和鄉親問好。

鄭宇恩說，帶著布偶實習的第一天，很感激鄉親的理解，「許多鄉親對著我們說加油、讓我多休息，甚至是還幫忙借來板凳讓我可以坐著休息一會。真的很感謝大家的體諒。」她強調，生產期間亮相的任務暫時交由布偶裝代打上陣，團隊也會持續服務，自己則會趕緊恢復體力返回戰場，希望鄉親能繼續支持、年底得以順利連任。

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