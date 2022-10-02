柯文哲「若支持我也沒意見」　台灣基進不領情：遠離檳榔共主

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數55天，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲2日受訪稱，盡量爭取最多人的支持，若台灣基進要支持他也沒意見；不過，台灣基進中央黨部透過聲明反酸，「不可能」，台灣基進以台灣主體性為優先，絕不可能與立場搖擺，號稱「墨綠」又「兩岸一家親」的「檳榔柯」合作。

台灣基進今天透過新聞稿表示，「我們在此呼籲，吃檳榔傷身，但在政治上吃檳榔既傷身又傷台，台灣民眾最好遠離這個盜版的『台灣民眾黨』，遠離柯文哲這個沒有核心價值理念的檳榔共主」，柯過去以「變色龍」著稱，2014年初出政治茅廬時，以一句「我是墨綠」博取同情，獲得台北市長的政治地位，此後，隨即在任期內逐漸展現其真面目，近年來，柯文哲在兩岸立場上的搖擺，從「兩岸一家親」到拒絕簽署不投降「我管你去死」，從蔣渭水到李登輝，柯文哲無所不繼承，在在顯示此人毫無價值理念，毫無台灣認同的思維，只求個人政治利益。

台灣基進表示，所謂第三勢力整合，應該建立在以台灣利益為優先的整合，在台灣基進看來，時代力量前黨主席黃國昌力挺柯文哲支持的無黨籍台北市長參選人黃珊珊，所塑造的黃白團結，不叫第三勢力整合，而是「選票利益同盟」，在守護台灣的原則上，台灣基進絕對不會與任何親中賣台的政黨妥協，也絕不可能因為逆風，就為了選票屈膝。

台灣基進諷刺說，台灣民眾黨連黨名都是抄來的，平時沒有原則卻堅持舉辦雙城論壇，成日兩岸一家親，對轉型正義毫無思考，這樣的政黨和政治人物，絕對不可能是台灣基進尋求合作的對象，而過去曾歷任親民黨與新黨公職，現被柯文哲視為親傳接班人的黃珊珊，也絕對不會是台灣基進視野中的選擇。