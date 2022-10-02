為「學長」林佳龍助講催票　鄭文燦脫口：投給賴清德一票！

▲桃園市長鄭文燦今天前往土城助講。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陶本和／新北報導

九合一選舉倒數55天，桃園市長鄭文燦2日下午為林佳龍輔選時高呼，「請大家投給台灣進步一票！投給台灣改變一票！投給蔡英文一票！投給蘇貞昌一票！投給賴清德一票！」這些選票加總起來，拜託大家新北市支持林佳龍，台北市支持陳時中，桃園市支持鄭運鵬。由於賴清德及鄭文燦同被視為問鼎2024潛在人選，特別引發關注。

新北市百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會今天下午在土城假日藝術廣場登場，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、鄭文燦、台北市長參選人陳時中、行政院副院長沈榮津、黨秘書長林錫耀均與會力挺，其中，蔡英文更是第七度與林同台，拉抬林佳龍的聲勢。

▲新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會下午登場。（圖／記者李毓康攝）

鄭文燦今天為「學長」林佳龍助講說，林佳龍在交通部長任內，與行政院長蘇貞昌制定許多政策，推動紓困讓台灣經濟通過疫情考驗，林能夠貼近產業，了解百工百業的需求，他來擔任全國最大的直轄市長，將可讓新北大翻新，「我在隔壁的桃園，我很了解，北北桃必須要合作，要當作一個生活圈來規劃」，例如土城交流道沒有中央不可能解決，又或如沒有用水調度，台灣遇到水情的挑戰也不可能做好，所以未來台北、新北、桃園如果能夠聯合成為一線，台灣的競爭力將大幅提高。

鄭文燦表示，要在台北市支持陳時中、新北市支持林佳龍、桃園市支持鄭運鵬，讓北北桃3座城市手牽手，將是台灣之福，打下北台灣執政的基礎，並讓經濟、國際地位、城市、福利再升級；他說，如果3個直轄市每天口水、跟中央政府嗆賭，這樣事情做不好，只有放下政治的衝突，讓執政可以貫徹，3座城市才能夠一起大翻新。

鄭文燦強調，新北市需要完整的規劃，不是一件事情做好，不是只有一個亮點，唯有整體的大翻新，新北市才能夠成為更好的都市，「民進黨的執政給台灣帶來進步，給台灣帶來改變」，讓人民生活、經濟、建設更好，若是能夠擺脫不必要的口水及對立，相信北台灣執政的典範將一個個建立起來，基隆市、新竹市、桃園市3個直轄市已經變得不一樣了，現在雙北能不能政黨輪替是關鍵中的關鍵，「雙北市一定要贏回來！」

▲行政院副院長沈榮津致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨秘書長林錫耀致詞。（圖／記者李毓康攝）