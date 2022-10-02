陳時中助陣林佳龍一見支持者驚嘆　「我看雙北都要贏了」

▲新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會，台北市長參選人陳時中登台致詞 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍2日成立競選總部，台北市長參選人陳時中下午也特別到場助陣。陳時中致詞時，看到底下萬頭攢動的支持者直說，「今天看到這場面，我看雙北都要贏了」。

陳時中說，今天來到這邊，看到這個場面，他認為雙北都要贏了，剛剛聽桃園市長鄭文燦的演說，認同在北北基桃裡面，雙北跟中央沒有密切合作，造成很多的困難，尤其台北的情況更為明顯，所以大家一定要合作一起拚。

陳時中表示，雙北已經要融為一體了，必須要一起來治理，台北市裡面，最要緊的政策就是都市更新，他相信新北市也有一樣的問題，未來會一起來解決，讓雙北的建設可以更好。

談起林佳龍，陳時中表示，林佳龍是學運世代，是很好的參選人，有台中市政府的治理經驗，但選舉就是這樣，一個不注意就會有人見縫插針導致失敗，但在回到中央後擔任交通部長，把台灣的交通建設、交通網絡建設起來，現在新北最要緊的也就是交通建設。

對於這次的選戰，陳時中說，負面選舉真的不好，他希望未來雙北可以回歸到選賢與能。他強調，接下來雙北雙箭頭要往前衝，重新建立大台北的新氣象。