快訊／林佳龍借不到室內場地　民進黨高層控：侯友宜想涼涼的選

▲民進黨秘書長林錫耀助講 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陶本和／新北報導

九合一選舉倒數55天，民進黨新北市長參選人林佳龍2日下午舉行造勢大會，現場數千人頂著烈日喊凍蒜，身兼競總主委的黨秘書長林錫耀助講時指控，團隊從10月開始就借不到新北市的市內場地，是因為新北市長侯友宜想要涼涼的打、涼涼的選，年底大家隨便投投，這樣對侯最有利。

新北市百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會今天下午在土城假日藝術廣場登場，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中、行政院副院長沈榮津、林錫耀均與會力挺，其中，蔡英文更是第七度與林同台，拉抬林佳龍的聲勢。

林錫耀致詞時說，原本希望要借室內場地，不要讓鄉親這麼辛苦曬太陽，然而，從10月開始競選團隊就借不到新北市的場地，這是因為侯友宜想要涼涼的打、涼涼的選，讓林佳龍借不到場地、也不與其辯論，年底「隨便投投」，這樣對他最有利，但相信新北市民不可能讓他這樣子。

林錫耀說，不能讓世界在年底看到，台灣人用選票支持親中的國民黨，這代表不希望跟自由民主站在一起，因此要支持林佳龍、支持小英政府，讓國民黨知道自己親中的立場不對。

▼林佳龍今天前往土城舉辦造勢活動，數千名支持者頂著豔陽力挺。（圖／記者李毓康攝，下圖同）