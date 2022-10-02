莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

▲莫德納（Moderna）因不願提供疫苗配方等核心智慧財產權，導致進入中國市場受阻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國《金融時報》報導援引知情人士說法，美國生物技術、製藥公司「莫德納」（Moderna）拒絕向中國交出mRNA新冠疫苗配方，才導致在中國的銷售談判破裂。

根據路透社引述報導，《金融時報》從2020年到2021年曾參與談判的知情人士得知，中國要求莫德納公司交出mRNA疫苗配方，當作莫德納在中國銷售產品的先決條件。然而，莫德納出於商業和安全考量拒絕了中國方面的要求，先前才會「放棄」進入中國市場。

知情人士補充，總部位於美國麻州的莫德納公司仍然「渴望」向中國銷售產品。莫德納首席醫療官柏頓（Paul Burton）9月稍早就曾表示，公司渴望與中國合作，向中國提供以mRNA技術為基礎的COVID-19疫苗，「如果中國認為有疫苗需求，我們當然會非常渴望合作。儘管目前尚未展開任何活動，但我們對此抱持相當開放的態度。」

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）9月曾說，已和中國政府針對COVID-19疫苗供貨進行討論，但還沒做出任何決定。報導補充說明，中國迄今並未批准任何一款海外研發的新冠疫苗，僅仰賴國內開發的數款疫苗。

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