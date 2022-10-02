　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

▲▼莫德納二價疫苗。（圖／路透）

▲莫德納（Moderna）因不願提供疫苗配方等核心智慧財產權，導致進入中國市場受阻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國《金融時報》報導援引知情人士說法，美國生物技術、製藥公司「莫德納」（Moderna）拒絕向中國交出mRNA新冠疫苗配方，才導致在中國的銷售談判破裂。

根據路透社引述報導，《金融時報》從2020年到2021年曾參與談判的知情人士得知，中國要求莫德納公司交出mRNA疫苗配方，當作莫德納在中國銷售產品的先決條件。然而，莫德納出於商業和安全考量拒絕了中國方面的要求，先前才會「放棄」進入中國市場。

知情人士補充，總部位於美國麻州的莫德納公司仍然「渴望」向中國銷售產品。莫德納首席醫療官柏頓（Paul Burton）9月稍早就曾表示，公司渴望與中國合作，向中國提供以mRNA技術為基礎的COVID-19疫苗，「如果中國認為有疫苗需求，我們當然會非常渴望合作。儘管目前尚未展開任何活動，但我們對此抱持相當開放的態度。」

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）9月曾說，已和中國政府針對COVID-19疫苗供貨進行討論，但還沒做出任何決定。報導補充說明，中國迄今並未批准任何一款海外研發的新冠疫苗，僅仰賴國內開發的數款疫苗。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
鄭家純「小腹肉腿無P驚人照」！　8年血淚變化對比曝
2寶人妻獨坐月子　神隱夫搞大小三肚喊：才做2次　
接掌大位3年　天道盟盟主「鐵霸」入監了
印尼球場「人踩人」增至174死！　總統下令調查
特休要週五還週一？眾人秒選「這天」爽炸　1招更狠：像放4天
16歲少女母要向水泥車求償！　駕駛喊冤這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

印尼球場「人踩人」釀174死！官員爆門票超賣4千張　總統下令調查

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

哈佛研究：瘦子硬減肥「易復胖+患糖尿病」！　曝最有效減重法

遭尼加拉瓜列不受歡迎人物　歐盟大使離境

收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方　進入中國市場傳談判破局

印尼球場「人踩人」釀174死！官員爆門票超賣4千張　總統下令調查

白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月　她小三當不成…要回國了

哈佛研究：瘦子硬減肥「易復胖+患糖尿病」！　曝最有效減重法

遭尼加拉瓜列不受歡迎人物　歐盟大使離境

收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2涉毒姪子獲釋　換回7美國人

73萬噸廢棄物變身水泥原料！　亞泥循環經濟成績再獲肯定

韓嬤孫戀YTR登記結婚了！　相差37歲引熱議「人生最幸福的一天」

民宿禁寵物！帶狗客「被扣押金」潑飲料逼退錢　再撂1句全場氣炸

基隆+767！專責病房空床率42.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

統一獅打線利空　蘇智傑本季確定不再上場

鄭家純「小腹肉腿無P驚人照」曝！抽脂3次+上百針肉毒　揭8年血淚變化

外交部與駐泰代表處大推左鎮二寮絕景　黃偉哲：歡迎親臨體驗美景與文化

女星愛用帆布包推薦！Jisoo愛牌很Q　EMIS碎花款孔曉振、庭沼珉都在背

柯文哲「若支持我也沒意見」　台灣基進不領情：遠離檳榔共主

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

國際熱門新聞

印尼足球賽爆衝突　「人踩人」至少127死

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」畫面曝

俄27歲男歌手輕生　遺言「還沒準備好殺人」

女駕駛維修廠暴衝影片曝！　技師慘截肢雙腿沒了

英國王室最新官方照　不見哈利梅根

影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　撞5車拉他一起死

21歲正妹陳屍飯店房間！離奇死因曝光

炫富完悲劇！3千萬麥拉倫泡水被沖走

收復利曼！烏克蘭士兵熱舞畫面曝光

日本宮崎縣發生規模5.8地震　最大震度5弱

英男私奔烏克蘭妹！4個月分手　勸她回國了

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

為了救貓殺人　20歲女開車輾死虐貓男

印尼球場人踩人釀174死　門票超賣4千張

更多熱門

相關新聞

台東縣今新增310確診案例

台東縣今新增310確診案例

台東縣1日新增310位確診者，280名民眾戶籍或居住地分在台東、30名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案57,372人、居隔者566人。截至9/30下午16點為止，住院收治人數為29、加強版集中檢疫所為60人、居家照護現管人數有2366人。另外，台東縣今年度公費流感疫苗自1日起開始接種。

日本買1.2億劑AZ疫苗　自用僅20萬劑

日本買1.2億劑AZ疫苗　自用僅20萬劑

公費流感疫苗開打！5QA秒懂　快篩實名制今同步開賣

公費流感疫苗開打！5QA秒懂　快篩實名制今同步開賣

中國mRNA疫苗　通過印尼EUA　

中國mRNA疫苗　通過印尼EUA　

「疫苗價格封箱計時器」啟動！藍：花400億納稅錢有多少秘密？

「疫苗價格封箱計時器」啟動！藍：花400億納稅錢有多少秘密？

關鍵字：

莫德納疫苗疫苗配方mRNA新冠疫苗中國疫苗銷售談判

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

英女王駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！

頂大畢業「交往私校男友」！媽一聽學歷哭了

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面