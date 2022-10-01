310+！台東縣今開始施打流感疫苗　縣府籲符合資格者踴躍施打

▲台東縣今新增310確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣1日新增310位確診者，280名民眾戶籍或居住地分在台東、30名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案57,372人、居隔者566人。截至9/30下午16點為止，住院收治人數為29、加強版集中檢疫所為60人、居家照護現管人數有2366人。另外，台東縣今年度公費流感疫苗自1日起開始接種。

台東縣衛生局表示，縣內1兒少安置機構及1矯正機關今日監測期滿結案，總 計縣內目前共2養護、3監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日無新增確診個案。

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衛生局指出，今年度公費流感疫苗自今天起開始接種流感疫苗，第一階段接種對象為醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等對象；衛生局提醒您流感疫苗可以和其他疫苗(如新冠疫苗)同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。並提醒符合居家檢疫(10/13前3+4)、居家照護、居家隔離未完成隔離期間避免外出以免受罰，而針對自主健康管理/自主防疫對象則是建議完成後再行接種。為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊請符合公費對象踴躍接種。各合約院所接種場次請參閱台東縣衛生局官網: https://reurl.cc/Qbq4Rp