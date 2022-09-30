中國mRNA疫苗通過印尼EUA　將蓋「本地生產中心」輻射周邊國家

▲新冠疫情爆發至今，大陸境內一直未施打mRNA類疫苗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

印尼29日宣佈，授予一款中國大陸新冠mRNA疫苗緊急使用授權（EUA），將用於18週歲及以上人群，成為全球首個授權國家。據悉，該款mRNA疫苗由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、艾博生物與沃森生物共同研發。

據《人民日報》報導，該款疫苗是大陸國務院批准的「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應急項目」重大專項之一，也是大陸首個獲批進入臨床試驗的新冠mRNA疫苗。

沃森生物董事長李雲春表示，「目前我國已經完全掌握了mRNA疫苗的關鍵核心技術，並且在主要原輔料與設備等全供應鏈上，完全實現了國產化自主可控。」

報導稱，該疫苗現有的臨床和研究數據顯示，它展現了出良好的安全性、免疫原性和保護效力，可誘導高水平的體液免疫和細胞免疫，並可誘導產生高水平的Th1類特異性細胞因子，有效抑制新型冠狀病毒複製。

另外，數據也顯示，該疫苗連同高水平的中和抗體，在提供雙重免疫保護的同時，可從機制上降低抗體依賴增強（ADE）風險。相關研究結果此前已在國際期刊《刺胳針》（The Lancet Microbe）上發表。

在兩國政府推動下，印尼還同沃森生物展開新冠mRNA疫苗在印尼的本地化生產合作，沃森生物將幫助印尼建設自己的區域疫苗生產中心。

目前雙方的新冠mRNA疫苗生產場地均已通過藥品生產質量管理規範（GMP）認證。報導稱，今後該疫苗在供應印尼市場的基礎上，還會進一步輻射周邊穆斯林國家。