獨／黑森林成陰蝨路！高雄妹下面超癢急剃光　羞曝：蟲太餓了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子因為半夜下體搔癢睡不著，仔細看才發現竟然在陰毛上有小東西蠕動，嚇到她立刻起床剃光陰毛，隔天一早就到泌尿科來求診，泌尿科醫師檢查之後確認是「陰蝨」，她詢問醫師除了性行為之外，有沒有其他感染途徑，醫師表示還可能是因為棉被、床鋪不乾淨，於是她碎念自己前一陣子旅遊住民宿，是不是這個感染途徑，泌尿科醫師給了一個神秘微笑。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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收治這名病患的泌尿科醫師張美玉轉述整個看診經過，當天這名女子一臉很緊張的進到診間，她向醫師說自己半夜下體搔癢睡不著，她檢查下體之後發現陰毛有東西在蠕動，抓起來一看竟然是「蟲子」，當場衝進廁所剃光所有陰毛，整晚也因此睡不下去。

隔天一早就來求診，張美玉醫師請她不要緊張，因為「蟲子」就是俗稱的陰蝨，這名女患者隨後詢問到底是怎麼感染，張美玉醫師說：「接觸性傳染！所以除了性行為之外，也有可能是床單、棉被所造成」，這名女患者逐一否認「我沒有哇！我沒有跟誰接觸、我也住家裡，每天洗澡很注重清潔，我也....」極力撇清是「性關係」造成。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉突然問「最近有沒有出去旅遊」，這名女患者表示「有哇！最近有出去玩，不然疫情期間都很苦悶」，張美玉接著問「是不是住民宿回來之後就癢」？女患者說「是」，但是想一想又覺得不可思議說：「全家一起出去玩，怎麼只有我得」。

張美玉坦承這個問題把自己考倒了，突然間這名女患者自言自語「我知道了！一定是疫情大家關太久了，這個民宿太久沒營業，蟲都太餓了，所以我去睡覺的時候，蟲都跑出來咬我」。張美玉聽完，點點頭，給了一個神秘微笑：蟲太餓了。不過張美玉也提醒，陰蝨治療是一個小問題，只要陰毛剃掉，抹上藥劑殺死蟲跟蟲卵就可以了，不過患者用過的床罩、寢具、坐墊以及貼身衣物都要消毒乾淨避免有殘存的蟲卵造成復發。