茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水嚇壞店長！賠整鍋還被求償百萬

▲李男隨手用自己的杯子加熱水進超商茶葉蛋鍋中，店家整鍋報廢，並向李男求償商譽損害100萬元。（圖／資料照）

記者蔡怡萍／高雄報導

李姓男子到高雄愛河旁一間連鎖超商，看見鍋裡的茶葉蛋水快要煮乾，逕自拿出他攜帶的馬克杯裝熱水後倒進鍋中，店長見狀嚇得連忙制止，隨後也因衛生疑慮、將整鍋60顆茶葉蛋全數報廢，事後店長認為李男的舉動會造成客人對他們的食安有疑慮，進而影響商譽，除了要求賠償整鍋蛋價值600元，另外也求償100萬，高雄地院審後認為李男公開做此行為，發現後也馬上做出銷毀，與從前「千面人事件」本質不同，判李男只須賠600元，其餘駁回。

根據判決，李男在2021年5月間，到高雄愛河旁一間超商購物，他看見超商販賣的茶葉蛋鍋中水分不足，擔心有乾燒風險，自行拿了自己的馬克杯在店內裝熱水、再倒進茶葉蛋鍋中，店長看見後急忙阻止，但也因正值疫情時期，不知道男子馬克杯是否乾淨，為求謹慎只好將整鍋報廢。

李男當場向店家承認錯誤，但店長認為男子的行為被其他民眾看見，將會對他們的食安有所疑慮，進而影響商譽造成損失，對男子提告求償60顆茶葉蛋的價值600元，以及100萬元非財產損失賠償。

但高雄地院審後認為，在發現李男加水後，店長隨即將茶葉蛋銷毀，並沒有賣出去給消費者，且消費者也親眼看到店家處置得宜，並未損害產品、服務之品質等等，且李男大庭廣眾之下做出此事，與「千面人事件」中飲料被偷偷加入毒物，放上貨架流入市場不同，並不會產生質疑影響商譽，認為店家求償100萬元無理由，予以駁回，判李男只需賠報銷的一鍋茶葉蛋600元，仍可上訴。