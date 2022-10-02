陳其邁「正常」發揮！高雄補教界組後援會　感謝助度疫情黑暗期

▲高雄補教界成立後援會，力挺陳其邁，送上好彩頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市補習教育暨品保協會組成高雄市補教界挺邁後援會，感謝陳其邁市長上任以來對補教業的支持，長期以來與補教業者有著良好的溝通，特別在疫情期間，包括疫苗接種、快篩發放，以及媒合對接中央補助資源，市府以領先全國最迅速的效率，照顧全市補教業者，給孩子們安心的學習環境，也讓補教業無後顧之憂，今日補教業者代表共同站出來，用最熱情的行動力挺陳其邁市長，並獻上好彩頭祝福市長連任成功。

高雄市補教界後援會會長，也是高雄市補習教育暨品保協會理事長的張有傳表示，這次組成後援會表態支持陳其邁市長競選連任，是有感於陳市長上任後兩年拚四年的精神，與補教業者建立良好溝通管道，積極關心業者，協助補教業解決大小問題，尤其疫情期間，市府團隊上下更是全力幫忙業者度過困境，因此補教業者團結站出來，力挺陳其邁市長繼續連任。

▲補教界後援會張有傳送上好彩頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張有傳理事長表示，回顧疫情期間，從學生、家長到教職員工以及補教業，都受到疫情很大影響，市府協助業者向中央申請紓困補助，讓補教業者維持生計度過難關，同時在第一時間迅速配發防疫物資，甚至在全國快篩試劑短缺時刻，陳其邁市長已經配發快篩給補教業，總計市府發放了15萬9,000劑、中央發放14萬2,480劑給補教業者。此外，補教人員能與學校人員同步打疫苗，提供一個安心的學習環境給莘莘學子，謝謝市長對全體補教業不遺餘力的照顧。

高雄補習教育暨品保協會自81年創會至今，歷經16屆30多年的歷史，會員數超過430家，今日多位榮譽理事長、歷任理事長與現任幹部共同站出來，表示對陳其邁市長的支持與肯定，會員代表感謝陳市長對協會、對高雄補教業的照顧，是全國最有效率、最用心的市府團隊，大家皆能感受陳市長為補教業解決問題的熱誠，期許陳市長再拚四年，讓高雄邁向更美好的未來。