住義大天悅飯店摔斷手！女監事「少放這東西」　求償331萬2度吞敗

▲張姓女子在義大天悅酒店浴室滑倒骨折，2次提告求償都吞敗。（圖／翻攝Google maps）

記者蔡怡萍／高雄報導

某兩岸文化交流協會74歲張姓女監事長，在高雄義大天悅飯店浴室內不慎滑倒，造成她左上臂摔傷骨折，她認為是飯店沒在浴室內設置安全扶手或警告標語，導致發生意外，提告求償331萬餘元，一審敗訴，她再上訴到高雄高分院請求295萬，法官認為張女當時只在地上鋪設腳踏巾，沒有放置飯店提供的防滑墊，而飯店防滑措施已盡量完善，仍判張女敗訴。

張女主張，她參加協會舉辦的國內旅遊，2018年5月29日入住高雄義大天悅飯店，當晚她洗完澡後踏出浴室，才剛踩到腳踏巾她就往前滑倒，痛到大聲哀嚎，直到同住友人回來才緊急協助送醫，事後發現左上臂摔到骨折，她認為天悅飯店疏忽於浴室磁磚止滑、也沒在附近張貼任何扶手或警示標語，身為旅館業卻不符合專業水準的期待，提告求償331萬餘元。

但法官調查後認為，飯店都有在適當的位置裝設適當的安全裝置、標語等，飯店負責人也表示自開業以來，並無發生其他住客滑倒受傷的情形，認為飯店提供的設施與準備已盡相當注意，且事發當時就迅速由員工駕駛接駁車送往義大醫院就醫。

法官也說明，飯店有在浴室內備好腳踏巾與止滑墊，張女只鋪設不具止滑功能的腳踏巾，而止滑墊仍放在浴缸旁邊並未使用，周遭也有設備能供扶著，張女滑倒原因未必與飯店有因果關係，法院一、二審都判決敗訴，全案仍可上訴。