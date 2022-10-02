台南赤客燒肉「火苗秒變烈焰」畫面曝　3年前曾遭大火燒成廢墟

記者林悅、黃資真／台南報導

台南名店「赤客炭火燒肉」2日下午1時33分許發生火警，消防人車火速到場，發現係燒烤的爐具管線起火，於下午1時45分許撲滅，而當時的起火畫面也在稍早曝光。「赤客」曾在2019年發生過嚴重火災，整個燒成廢墟，隔年搬遷至現址重新開張，未料再次發生火警，所幸虛驚一場，未釀重大災情。

▲台南市北區公園南路燒肉店傳出火警。（圖／記者林悅翻攝）

畫面中可以看見，一開始原本是小火苗，下秒突然從烤網竄出恐怖火舌，眼看火勢越來越大，客人見危險，將肉片一個一個移出，之後服務人員前來協助將烤網移除，場面十分危險。

台南市消防局出動第六大隊所屬公園分隊等13車26人前往搶救，員工立即疏散店內約70名客人，最終消防人員與店家以2支滅火器將火勢撲滅，無人員傷亡。

▲消防人員以2支滅火器將火勢撲滅，所幸無人傷亡。（圖／民眾提供）

事實上「赤客炭火燒肉」起初坐落於北門路，但在2019年的農曆大年初一發生嚴重火災，雖然無人傷亡，但整間餐廳全都付之一炬，宛如廢墟，還連帶波及一旁的建築物，1年後搬遷至公園南路重新開張。

▲赤客炭火燒肉在2019年農曆大年初一曾發生大火，內部被燒得焦黑無法再營業。（圖／翻攝自赤客炭火燒肉臉書）

快訊／台南北區燒肉店傳火警 緊急疏散70人以滅火器撲滅火勢