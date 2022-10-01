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台南毛豆文化節濃濃日系風　黃偉哲大讚精彩又趣味

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場，吸引眾多民眾參與，現場十分熱鬧。

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲說，新市毛豆節活動舉辦邁入第14年，有別往年，今年以日式懷舊風格為活動發想主題，除了表演活動，現場還提供日式和服租賃服務、烤糰子DIY體驗、釣金魚等傳統娛樂活動，並有在地農會與青農進行農特產品展售，藉機宣導低碳食物里程概念，落實「食當季，吃在地」食農教育精神。

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，毛豆產季分春秋二季，台南市毛豆種植面積約88公頃，總產量為525公噸。新市區農會歷經多年來不斷研發，已成功開發毛豆莢、拌麵、香鬆、香腸、香酥、冰淇淋等相關毛豆產品，其中經典毛豆、芋香毛豆等為熱銷產品；但農會不以此自滿，今年特別與黑橋牌企業股份有限公司聯名研發「毛豆蒜味香腸」讓大家嘗鮮，希望能帶動毛豆整體產值，達到提升農民收入效果。

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，活動現場有毛豆寶寶親子走秀，劍玉師小螺絲的劍玉表演、毛豆公主-一綾及著名團體帶來精采演出，並進行農特產品拍賣秀十分熱絡，還邀請青農及當地農民團體共同行銷擺攤，以增加在地農特產品曝光機會。並恭喜毛豆KUSO影片競賽得獎者，特別感謝現場民眾熱烈參與，讓今年毛豆文化節活動十分成功。

▲2022新市區農會毛豆產業文化活動，1日下午5時30分在新市區三舍保濟殿登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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