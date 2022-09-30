台南推動海洋教育連4年獲特優　 黃偉哲大讚擦亮海洋首都招牌

▲教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，另外，左鎮區光榮實驗小學及北門區雙春國小參加「2022年海洋教育創新教學優質團隊選拔」，雙雙榮獲全國優等之殊榮，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。

市長黃偉哲表示，台南的海岸線綿延長達69.3公里長，擁有豐富海洋資源與特色，呼應行政院「向海致敬」政策，從養殖漁業、漁村文化、社區創生及海洋體驗教育全面推動。連續4年海洋教育評比獲第一絕非偶然，而是大家努力耕耘的結果，市府會繼續努力，與市民共同擦亮台南「海洋首都」的招牌。

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教育局長鄭新輝表示，為全面推動海洋教育，南市在南區喜樹國小設置「戶外教育及海洋教育中心」，召集市內經驗豐富的校長、老師，成立戶外與海洋教育諮詢輔導團隊，研發富在地特色的海洋學習路線，推廣具地方特色的市本海洋教育教材，同時辦理素養導向課程設計師資增能，體現完整的海洋教育推動機制。

鄭新輝局長說明，深化學生海洋素養首重課程，南市目前已發展13套市本教材，今年市本教材「台南鯨讚」以鯨魚保育為主，內容包括國小低、中、高年級及國中階段教案，從認識鯊魚到保育、減塑行動，所有教材都建置於戶外及海洋教育中心平台，再由海洋教育輔導團到校推廣，培養學生成為具行動力的海洋公民。

左鎮區光榮實小剛獲得教育部教學卓越銀質獎，本次參加「海洋教育創新教學優質團隊選拔」為台南再添佳績。校長蔡坤良表示，學校團隊整合校園內的博物館與海洋教育輔導團合作「鰭幻足跡」方案，從古代海洋生物探討海洋保育與資源永續，讓非臨海的學校也能進行海洋教育，開啟海洋課程新風貌。

北門區雙春國小以「鯤鯓望明珠，狀元摘星辰」方案獲得青睞。校長林佑霖表示，方案是將每逢颱風必淹水的劣勢轉化為發展海洋教育的優勢，和「水」做朋友，開發以「海洋」為核心的校本課程，並結合在地養殖狀元魚（虱目魚）的產業及海洋相關藝術、文史和濱海生態等活動，讓海洋素養深植學生心中。