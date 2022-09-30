　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南推動海洋教育連4年獲特優　 黃偉哲大讚擦亮海洋首都招牌

▲教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，另外，左鎮區光榮實驗小學及北門區雙春國小參加「2022年海洋教育創新教學優質團隊選拔」，雙雙榮獲全國優等之殊榮，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。

市長黃偉哲表示，台南的海岸線綿延長達69.3公里長，擁有豐富海洋資源與特色，呼應行政院「向海致敬」政策，從養殖漁業、漁村文化、社區創生及海洋體驗教育全面推動。連續4年海洋教育評比獲第一絕非偶然，而是大家努力耕耘的結果，市府會繼續努力，與市民共同擦亮台南「海洋首都」的招牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，為全面推動海洋教育，南市在南區喜樹國小設置「戶外教育及海洋教育中心」，召集市內經驗豐富的校長、老師，成立戶外與海洋教育諮詢輔導團隊，研發富在地特色的海洋學習路線，推廣具地方特色的市本海洋教育教材，同時辦理素養導向課程設計師資增能，體現完整的海洋教育推動機制。

鄭新輝局長說明，深化學生海洋素養首重課程，南市目前已發展13套市本教材，今年市本教材「台南鯨讚」以鯨魚保育為主，內容包括國小低、中、高年級及國中階段教案，從認識鯊魚到保育、減塑行動，所有教材都建置於戶外及海洋教育中心平台，再由海洋教育輔導團到校推廣，培養學生成為具行動力的海洋公民。

▲教育部「110學年度全國海洋教育推動成果評選」日前公布結果，台南市連續第4年榮獲縣市特優佳績，全國之冠，充分展現台南市「海洋首都」的厚實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

左鎮區光榮實小剛獲得教育部教學卓越銀質獎，本次參加「海洋教育創新教學優質團隊選拔」為台南再添佳績。校長蔡坤良表示，學校團隊整合校園內的博物館與海洋教育輔導團合作「鰭幻足跡」方案，從古代海洋生物探討海洋保育與資源永續，讓非臨海的學校也能進行海洋教育，開啟海洋課程新風貌。

北門區雙春國小以「鯤鯓望明珠，狀元摘星辰」方案獲得青睞。校長林佑霖表示，方案是將每逢颱風必淹水的劣勢轉化為發展海洋教育的優勢，和「水」做朋友，開發以「海洋」為核心的校本課程，並結合在地養殖狀元魚（虱目魚）的產業及海洋相關藝術、文史和濱海生態等活動，讓海洋素養深植學生心中。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
政策大轉彎！　出國不用打3劑疫苗了
普丁併吞4州「舉雙手歡呼」！喊話基輔立刻停火
Angelababy衰躺槍！　陸劇再爆「禁用整容藝人」
好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了
6星座「桃花旺、好運強」　專家：一路旺到年底
上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半「嘔吐暈倒」洗腎3天搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　觀光局晚間宣布不強制施打追加劑

好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半「嘔吐暈倒」洗腎3天搶命

台南推動海洋教育連4年獲特優　 黃偉哲大讚擦亮海洋首都招牌

好市多加油站女廁「豪華內裝」曝光！網見亮點嗨喊：三鐵也該跟進

妹坐月子！「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　她崩潰：難受的一幕

雲門首辦最ㄎㄧㄤ生活節！躺草皮、市集、表演　還能在劇場打羽球

15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧

西子灣隧道「防空洞秘境」搶先看！重現空襲警報、居民避難軌跡

中國擋台參加ICAO！海內外向國際發聲　「讓台灣重新連結世界」

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　觀光局晚間宣布不強制施打追加劑

好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半「嘔吐暈倒」洗腎3天搶命

台南推動海洋教育連4年獲特優　 黃偉哲大讚擦亮海洋首都招牌

好市多加油站女廁「豪華內裝」曝光！網見亮點嗨喊：三鐵也該跟進

妹坐月子！「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　她崩潰：難受的一幕

雲門首辦最ㄎㄧㄤ生活節！躺草皮、市集、表演　還能在劇場打羽球

15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧

西子灣隧道「防空洞秘境」搶先看！重現空襲警報、居民避難軌跡

中國擋台參加ICAO！海內外向國際發聲　「讓台灣重新連結世界」

新北交通局喊林佳龍政策93%抄襲　林競辦批見鬼：市府根本沒計畫怎抄？

台中限時浪漫約會景點+1！　GUCCI在歌劇院辦光影秀天黑後巨美

勇士榜眼大復活！猛砍20分9籃板　聯手柯瑞秀空拋灌籃退巫師

台股為何不直接祭「限空令」　金管會回應了！

吳哲源10連勝、胯下美技「很幸運」　2保送卻說不及格

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　觀光局晚間宣布不強制施打追加劑

普丁併吞4州「舉雙手歡呼」！喊話基輔立刻停火　快回談判桌

感冒吃藥才會好？「5大錯誤迷思」被騙好久

吳哲源10連勝成中職本土第2人　助總談投球最大優勢　

Angelababy衰躺槍！　陸劇再爆「禁用整容藝人」：嚴格挑選真面目

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

確診有望改7+0！羅一鈞：7+7「後7天快篩陰可解除」

穿小洋裝！公公：眼睛要看哪　網見本體傻眼

他生病請特休被要證明！勞動部這樣說

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

巨蟻竄入透天厝！　背後暗藏1暖心寓意

星巴克店員最怕遇到「6種客人」　網秒懂

迎新「嘴對嘴傳水」挨轟　龍華科大回應了

更多熱門

相關新聞

「哲的一天」意外行銷文創商品

「哲的一天」意外行銷文創商品

選前倒數57天，台南市長黃偉哲市政馬不停蹄！黃偉哲昨晚在個人Instagram發佈「哲的一天」影片，讓外界一窺市長行程的「爆炸程度」，影片其中一PART是黃偉哲在虱目魚文化季時，頭戴虱目魚髮箍的萌樣，沒想到意外地成功推銷七股在地產業的文創商品。

台南某托嬰中心男嬰死亡　托育人員暫停執業

台南某托嬰中心男嬰死亡　托育人員暫停執業

台南某高工「3打1」　校方回應了

台南某高工「3打1」　校方回應了

ET民調／黃偉哲支持度50.1%全面領先　謝龍介落後20.8個百分點

ET民調／黃偉哲支持度50.1%全面領先　謝龍介落後20.8個百分點

台南市議長盃燈籠彩繪比賽頒獎

台南市議長盃燈籠彩繪比賽頒獎

關鍵字：

台南海洋教育特優 黃偉哲海洋首都招牌

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面