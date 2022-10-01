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台南女子圖鑑掀熱議！黃偉哲：台南女生勇敢、美麗，無南北之別

▲台南市議員謝龍介在議員任內最後一次質詢火力全開，強力抨擊黃偉哲靈骨塔案涉及官商勾結、市府誤導文旦銷售等問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲表示，台南女生勇敢美麗，自信是最美的妝容，沒有南北之別。（資料照／記者林悅翻攝）

文／中央社

影集「台北女子圖鑑」引熱議，醫師杜承哲在臉書貼出「台南女子圖鑑」知名美女相片。台南市長黃偉哲也朝聖留言，他說，台南女生勇敢美麗，自信是最美妝容，無南北之別。

翻拍2016年日本網路劇「東京女子圖鑑」的影集、桂綸鎂主演的「台北女子圖鑑」近來引起討論，台中澄清醫院醫師杜承哲趕搭熱潮，在臉書（facebook）貼上「台南女子圖鑑」6名台南知名美女相片，分別是「氣質音樂才女」林逸欣、「台灣濱崎步」王彩樺、「台灣第一名模」林志玲，韓國TWICE成員周子瑜、「啦啦隊女神」峮峮、網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼。

杜承哲這篇「台南女子圖鑑」立刻引來關注，許多人按讚及留言，6名美女相片的出線，也是杜承哲持續追加的結果，杜承哲說：「歡迎補充，我只想說，台北和台南都很好」。

全力行銷台南的黃偉哲，也在杜承哲臉書留言，力挺原本未在名單中的林志玲；黃偉哲說：「少了林志玲，這樣不行喔」，杜承哲馬上回應「市長我錯了，立刻貼」。

黃偉哲今天告訴中央社記者，林志玲2019年從台南出嫁，他送上12項嫁妝賀禮祝福；杜承哲的「台南女子圖鑑」原本沒有林志玲，他自然要反映。

黃偉哲表示，台南女生勇敢又美麗，勇於做自己人生的主角，不被框架限制、不被傳統束縛。但自信就是女孩最美的妝容，沒有南北之別。

 

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