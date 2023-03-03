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淡水古蹟微型博物館開幕　文化資產「運勢籤」趣味互動體驗

▲淡水古蹟微型博物館開幕。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

▲淡水古蹟微型博物館開幕。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水-18歲靚事」系列活動，每個月將推出各種不同型態的體驗活動，今（3日）新北市文化局長龔雅雯搶先開箱在得忌利士洋行推出「淡水古蹟微型博物館」，帶領遊客一次飽覽淡古轄下12座文化資產與他們專屬的光陰故事。

文化局長龔雅雯表示，淡水古蹟博物館是淡水眾多分散古蹟的集合體，今年適逢成立18周年，象徵已成年，因此特別推出籌備近一年的展覽「淡水古蹟微型博物館」，來訪的遊客在這檔展覽中，可以看到古蹟群的縮影，也能初步了解本館所經營管理或是未來即將開放的古蹟點，看完展覽之後，再依照興趣安排實地走訪，讓古蹟之旅更有趣。

▲淡水古蹟微型博物館開幕。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

值得一提的是，為了讓大家用更簡單的方式認識古蹟的特色，展覽內容依照它們曾經使用過的類型或居住過的人物，區分為事業、平安、財富與學業運勢；事業包含淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居。平安是滬尾礮臺、淡水日本警官宿舍。財富有得忌利士洋行、淡水崎仔頂施家古厝、公司田溪程氏古厝、淡水日商中野宅。學業則為淡水木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂。

四種運勢之中，再將文化資產的歷史故事，轉化成具有視覺、聽覺或觸覺的互動遊戲，例如運用拼圖概念來建構滬尾礮臺的防禦工事、以復古的話筒來聽當年得忌利士洋行發跡的故事、利用放大版的鉛筆作答滬尾小學校的相關知識等，遊戲中也有許多彩蛋，分享不為人知的古蹟小秘辛。

▲淡水古蹟微型博物館開幕。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

如果遊客的時間有限，不妨依照今日運勢來趟好運之旅，吸取百年古蹟的日月精華。另外，「360〫有蹟可尋」區展示古蹟模型與360度3D影像，一次飽覽12座文化資產，同時了解相關位置，方便前往參觀。

除了全新開放的「淡水古蹟微型博物館」外，「光陰淡水-18歲靚事」系列活動將推出各以1月1館舍的體驗活動，讓大眾用特別的視角重新認識新北淡水的古蹟，歡迎有興趣的人持續關注「新北市立淡水古蹟博物館」官方網站或上「淡水古蹟博物館」臉書粉專查詢。

▲淡水古蹟微型博物館開幕。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

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