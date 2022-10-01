　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

▲▼泰國新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國從10月1日起取消2020年4月開始因為疫情實施的緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者呂欣憓曼谷1日專電

泰國從今天起取消因為COVID-19疫情而實施的2年半緊急狀態，且旅客進入泰國不再需要出示疫苗證明或檢測結果。COVID-19也從今天起由危險性傳染病降級為受到監控的傳染病。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，泰國疫情指揮中心9月23日的會議決定，今天起取消2020年4月開始因為疫情實施的緊急狀態。

因為緊急狀態而成立的疫情指揮中心正式解散，未來與COVID-19相關的政策將交回公共衛生部決定。

疫情指揮中心的會議也決定從今天起，旅客進入泰國不再需要提供疫苗證明或是檢測證明，輕症或無症狀的COVID-19患者不再需要自我隔離，不過出門時必須戴著口罩並和群眾保持安全距離。

泰國從去年11月起開放觀光，逐步取消入境防疫相關的限制，疫情指揮中心的決定等於讓泰國旅遊完全恢復到疫情前的狀態。泰國政府希望藉此持續刺激觀光，今年截至9月下旬入境的旅客已有約520萬人，在泰國消費達到211億泰銖（約新台幣177億元），而去年同期只有將近43萬人。

▲▼泰國疫情／新曼谷國際機場人潮回流。（圖／達志影像）

▲泰國新曼谷國際機場人潮回流。（圖／達志影像）

除了取消入境時的防疫規定外，泰國內閣會議日前同意延長外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間。舉例來說，台灣旅客進入泰國持落地簽原先可以停留15天，今天起到明年3月將延長為30天。

此外，泰國也從今天起，將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease under surveillance）。

如此一來COVID-19就和流行性感冒、瘧疾和登革熱同等級，屬於受監控的傳染病。COVID-19降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。

泰國的學校也從今天起取消COVID-19相關的限制，例如學生不再需要全天戴著口罩，座位也不需要維持安全社交距離，參加活動的人數限制也會取消。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
「好市多萬元賓士車」開箱！差點載不回家　網狂求1配件
「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽狂重播：個個大條XX！
指揮中心還不能撤！關鍵原因曝　疫苗藥品都會銷毀
中國貨船集體中毒！　至少12人死亡
獨／16歲少女北宜慘死前曾傳「求救訊息」！　內容曝光
60歲長輩「備註7字」超狂拿到8成貸款！　內人曝關鍵
勾人夫「舔下體」IG狂吸粉！　小三辣模慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

摔角傳奇豬木闖政壇！直奔伊拉克救日本人質　對戰拳王阿里成絕響

全船食物中毒！中國貨船21船員「至少12死」　越南海域緊急求救

「巨獸」颶風伊恩襲美！南卡被淹沒40萬戶停電　佛州23死逾萬失蹤

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

周深嗨唱《蒼蘭訣》OST、王心凌《愛你》　被氣球嚇歪、蠟燭燙嘴...場面超抓馬ＸＤ

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

俄男「瘋凍精」打仗前先留種！診所祭超狂優惠　收徵召令打9折

摔角傳奇豬木闖政壇！直奔伊拉克救日本人質　對戰拳王阿里成絕響

全船食物中毒！中國貨船21船員「至少12死」　越南海域緊急求救

「巨獸」颶風伊恩襲美！南卡被淹沒40萬戶停電　佛州23死逾萬失蹤

北韓「7天4度射彈」狂射7發　尹錫悅警告：若動用核武將強硬回應

譴責俄併吞！聯合國表決「中國棄權」　他曝：北京陷入不舒服處境

普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

拜登出糗隔天　賀錦麗也口誤「南韓說成北韓」！大讚與美強大同盟

今年第2次！布吉納法索再傳政變　軍政府領導人下落不明

國民黨控蔡其昌找議員助理「假街訪」　籲蔡英文踹共、蔡其昌道歉

縣市長候選人不重視教育！不到5成提出教育政見「免費營養午餐最有感」

「陳時中被周玉蔻搞掛了」　他預估：蔣萬安黃珊珊輸贏只在1、2萬票

台灣軟體界獨角獸！玩美移動合併上市審查生效　啟動赴美掛牌

外國客來台確診「治療擬改自費」　衛福部長揭調整時間點

三上悠亞結婚了？　「披上絕美白紗」真相曝光⋯老司機暴動

及時雨！桃園平鎮教養院居住房老舊　台北市和平扶輪社募42萬暖助

她進入娃娃機店偷7百元美樂蒂　派出所外閒晃...當場被認出

三寶「保齡球式」撞整排車！再把自己甩路上　網譏：機車有了靈魂

泰國10月起COVID-19降級！入境規定回復疫情前　免出示疫苗證明

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／日本摔角傳奇豬木過世　享壽79歲

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊

即／普丁吞烏4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

澤倫斯基：只會與另位俄總統談判

利空不散！　美股重挫500點

普丁演說狂嗆美國：你們二戰先丟原子彈

作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」

普丁簽條約了　烏克蘭4州併入俄

普丁併吞烏4州　歐盟稱永不承認

譴責俄併吞「中國棄權」　不舒服處境曝

更多熱門

相關新聞

中國mRNA疫苗　通過印尼EUA　

中國mRNA疫苗　通過印尼EUA　

印尼29日宣佈，授予一款中國大陸新冠mRNA疫苗緊急使用授權（EUA），將用於18週歲及以上人群，成為全球首個授權國家。據悉，該款mRNA疫苗由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、艾博生物與沃森生物共同研發。

確診不能帶柴溜搭　汪怒瞪超厭世

確診不能帶柴溜搭　汪怒瞪超厭世

確診7+7擬縮短為5天　指揮中心說明

確診7+7擬縮短為5天　指揮中心說明

即／南韓明起取消入境PCR要求

即／南韓明起取消入境PCR要求

在野立委促指揮中心退場　蘇貞昌：目前還有責任在身

在野立委促指揮中心退場　蘇貞昌：目前還有責任在身

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情泰國東南亞耀文要聞

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面