警員被控出入不正當場所又打架　北市大同分局回應了

▲大同分局警員被指控前往不正當場所又打人，警分局回應打人時警員早已離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局派出所警員，8月底與幫分局維修機車的好友前往1間純歌坊唱歌，但修理機車的友人卻遇到前妻帶著男友前往，雙方發生口角，最後被網友貼上臉書社群《靠北police》，指稱現場有1名內勤警員，事後沒被懲處，但大同分局督察組事後追查，現場並非不正當場所，且被指控的警員也早已離開現場。

據了解，8月底某日晚上時分，大同分局民生派出所警員與幫分局修理機車的車行老闆前往轄區一家純歌坊飲酒，現場還有1名分局內勤警員，但飲酒到一半，機車行老闆發現前妻帶著男友出現。

▲大同分局警員被控在不正當場所打人，事件被人貼上臉書指控分局不懲處。（圖／翻攝臉書《靠北police》）

雙方一言不合爆發口角，事情爆發後，被貼上臉書社群《靠北police》，註明給天龍國大同分局長，主要說到一位分局組室內勤警員與朋友出入不正當場所，涉及酒後傷人，事後還沒有遭到懲處也沒有調職，還請警察局長查辦。

警方指出，當天警員與機車行老闆在包廂喝酒，但機車行老闆前妻帶著男友前往同一家練歌坊，機車行老闆當場抱怨、表達不滿，2名警員勸阻無效，先行離開現場。

當天2名警員前往純歌坊與朋友飲酒唱歌，但事後發生打架情形時，2名警員早已離開，並不知道當天有發生打架事件，且事發現場為純歌坊，並沒有女子陪侍，不屬於不正當場所。