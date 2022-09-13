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2名殯葬業推棺員爆衝突！從二殯地下室打到1樓　北市開罰1萬元

記者袁茵／台北報導

台北市立第二殯儀館12日中午發生殯葬業公司人員在館內移靈走廊打架衝突，2名身穿白色襯衫、黑色西裝褲的殯葬人員在二殯館內從地下一樓打到一樓的移靈走廊，不少治喪家屬路過看見議論紛紛。台北市殯葬處13日表示，2名人員身份為殯葬業推棺人員，因違反《北市殯葬管理自治條例》第8條，裁處該家殯葬業公司新台幣1萬元罰鍰。

▲12日中午台北市二殯館內發生殯葬同業打架情事。（圖／記者張君豪翻攝）

▲12日中午台北市二殯館內發生殯葬同業打架情事。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

針對12日中午二殯有人員鬥毆滋事，台北市殯葬處13日表示，2名人員身份為殯葬業的推棺人員，非殯葬處工作人員，當事人雙方因細故口角，演變成肢體衝突，嚴重影響治喪安寧，違反《台北市殯葬管理自治條例》第8條，進入市立殯葬設施，應遵守設施使用管理辦法規定及管理人員指示，並不得有鬥毆、滋事、妨礙安寧或製造髒亂行為。

台北市殯葬處指出，將依同條例第24條第2項規定，予以裁處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，以茲警惕，並函文北市葬儀商業同業公會轉知所屬會員，應致力約束員工行為、提升公司專業形象及遵守殯儀館治喪秩序，為往生者及家屬提供莊嚴、肅穆治喪服務。

至於確切裁罰金額，台北市殯葬處長張世昌回應《東森新媒體ETtoday》，2人同屬一家殯葬業公司，因此裁罰該公司1萬元罰鍰。

▲12日中午北市二殯驚傳2殯葬公司員工打架衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

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