小六兒和同學打架輸了！老師爸「我們再練一練」...挨告恐嚇

▲高雄一名國中老師的兒子打架輸了，勸兒子回家練一練。（示意圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名在國中任教的鍾姓男子，因為讀小六的孩子在學校和同學打架打輸了，到學校了解時，竟當場對兒子說「若你認為沒有錯，我們書包收一收，我們再練一練，看之後要怎麼處理」，害同學嚇壞了，擔心以後遭報復，提告恐嚇，法院審理認為，鍾男的措詞雖然不當，但綜觀事發當時整體情形，難以認定有恐嚇之故意，因此判鍾男無罪。

判決指出，鍾男的兒子和同學是2020年11月30日在學校打架，鍾男被通知到國小，初步了解雙方的衝突後，在學校辦公室當著同學、老師的面，問兒子「有沒有錯？」，兒子回「沒有！」鍾男當場大聲說「若你認為沒有錯，我們書包收一收，我們下次再練好一點，7個月後，他會過來這裡，我們再練一練，看之後要怎麼處理」。

由於鍾男任教的國中和兒子、同學就讀的國小是同一學區，未來這名同學可能到鍾男任教的國中就讀，同學擔心以後念國中時，鍾男會針對他，甚至利用老師的權力做什麼，或者鍾男是不是要叫兒子練強壯一點來打他或霸凌他，回家告訴母親後，母親不但將這名同學轉學區，還提告鍾男恐嚇。

鍾男雖坦承有說過這樣的話，但否認有恐嚇的意思，他辯稱說「練一練」是因為兒子很瘦小，卻經常在學校跟人家起衝突，每次都說被打，平時又不喜歡練習跟跑步，體能上面沒有增進，而「看之後要怎麼處理」是因為當下兒子的情緒無法冷靜下來，所以這次衝突沒有處理好，只能之後再處理，處理是指跟對方道歉、和好，因為7個月後他們還是有可能繼續當同班同學，是在教兒子，沒有恐嚇同學之意。

法官則認為，鍾男在處理兒子和同學的衝突時，話語措詞雖不適當，然綜觀事發當時整體情形、事發前鍾男沒有曾對這名同學有何實際加害行為，難認他的話語有恐嚇之故意，因此判鍾男無罪，全案可上訴。