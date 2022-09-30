手機又跳加我賴　一看「竟是新管道」！果粉煩死：太機車了吧

▲「加我賴」詐騙有新管道，讓蘋果用戶直呼超煩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前不少果粉會收到聲稱「有急事找你，加我賴」的垃圾訊息，儘管封鎖又會冒出新的。隨著手法被揭發，這類iMessage垃圾訊息似乎有變少跡象，沒想到，現在又出現「新管道」，讓一票蘋果用戶超傻眼，「太機車了吧？」「詐騙集團真的無孔不入欸！」「真的好煩。」

有網友在PTT的iOS板上發起討論，「這是新手法嗎？」文中表示，「本想訊息類別的罐頭訊息，要你+LINE的或是點連結的，已經消失一陣子了，結果剛剛跳出來這個。」接著貼出一張截圖，「用共享相簿的方式，捲土重來了。」

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只見螢幕上跳出通知要邀他「共享相簿」，但附上的文字卻是「XXX邀請您加入『麻煩加我一下賴ID，hi我是元大綜合證券投信的XXX，電話聯絡過您多次，台股動盪，資金洗盤，有急事找您』」。這讓原PO不禁直呼，「是新手法嗎？還是我太邊緣了？第一次遇到。」

▲詐騙集團透過「共享相簿」喊加LINE。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多用戶也傻眼，「我還沒遇過，太機車了吧？」「詐騙集團真的無孔不入欸……」「真的好煩= =。」「還有這招？」「這詐騙集團真是奇才，缺錢缺成這樣。」也有人表示，「我記得過去也有Google雲端硬碟共享版本的，總之目的就是要在你的裝置上跳通知啦～」「我還收過airdrop。」

有果粉則是教其他人如何避免，「直接在設定-相片-共享的相片，關閉即可。」、「可能我把共享相簿功能關閉，都沒遇過。」不過，要關閉這個功能的話，除了無法製作相簿與其他人共享，如果原本有使用、訂閱其他人的共享相簿，在關掉功能時，可能導致共享相簿被刪除，所以最好先進行備份，或通知共享人後再動作。