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周玉蔻衝擊陳時中婦女票？　她開轟「沒有是非」：不配當台北市長！

▲▼陳時中赴台大出席「與市長有約」座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日風波不斷，不僅節目主持請假到10月10日，民進黨台北市長參選人陳時中也在深夜發文盼「止血」，29日再喊話選舉該聚焦政策討論，沒有所謂切割問題。針對外界關注「周玉蔻事件」是否衝擊陳時中選情，資深媒體人蘭萱痛批，在真正關鍵的事情上，表態不夠清楚而沒有是非的時候，「就不配當台北市長。」

蘭萱昨日在《少康戰情室》上表示，這場戲完全超越了選舉本身真正該要有的節奏，太多人在問今年選舉到底在選什麼，一個緋聞一個論文幾乎可以涵蓋全台灣多縣市的主軸，「坦白講台灣蠻可悲的。」

蘭萱指出，陳目前看起來策略是要跟周切割，但她認為有些事情不是只有策略而是是非，現在切割已經來不及了。她說，周玉蔻事件對陳時中來說已如影隨形，因為在事情吵到最高峰的時候，陳針對周說「喜歡周玉蔻就投陳時中」竟表示歡迎，更稱「不喜歡周玉蔻也可以投陳時中」，她痛批「這個人到底是非原則在哪？票就只要都投給你就好了嗎？」

「今天打選戰打到人家爸爸的緋聞，這到底是不是選舉正常的標準？」蘭萱表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊在這個話題上不算被邊緣化，因為黃珊珊在第一時間跳出來表示她支持蔣萬安，認為緋聞不該成為選舉主軸，表現出政治人物的格調。反觀陳時中，蘭萱說，陳時中不能只看風向，認為有利可圖就讓周繼續吵，風向轉了就喊切割，「這不是策略問題，這是格調問題」。

蘭萱痛批，周玉蔻之所以猛攻蔣萬安爸爸緋聞是為了陳時中，但他竟然表現出一副事不關己的態度，「我非常不以為然，我非常不贊成。真正關鍵的事情發生時，表態不夠清楚而沒有是非的時候，這件事情就不配當台北市長。」

至於選情，根據中廣．蓋洛普徵信公布的台北市長選舉最新民調顯示，蔣萬安以27.76％領先、黃珊珊為20.9％、陳時中19.72％；其中在20－39歲的年輕族群中，陳支持度只有8%。

對此，前民進黨立委郭正亮29日在中天新聞《大新聞大爆掛》節目中表示，陳時中到現在仍不知道此事對他的婦女票衝擊有多大，因為蓋洛普公布的民調是在周玉蔻事件之前，那時年輕票極低不到10%，「所以後來陳時中先低調，有迴力鏢扯到跟周玉蔻的相關詞、關鍵字、甚至聯想詞，就通通刪除。」

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